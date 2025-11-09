VaiOnline
Regionale.
10 novembre 2025 alle 00:39

villacidrese nuova regina in C1 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Serie C1 ha nuova capolista. È la Villacidrese, che vince anche sul campo della Fanni Futsal Sassari per 5-3 e si prende il primo posto in classifica nel massimo campionato regionale. Decisive le doppiette segnate da Fois e Sergio Rocha, oltre al gol siglato da Deivison.

In seconda posizione sale l’Ichnos Sassari, che si impone 4-3 in trasferta contro lo ZB Iron Bridge grazie alla doppietta di Sechi e ai gol di Corrias e Paganini. Successo esterno anche per l’Atletico Sestu con il 3-2 sul Cus Cagliari firmato dalla doppietta di Soro e dal gol di Spanu. Vittorie casalinghe per il C’è Chi Ciak, che batte 3-1 l’Alghero con la doppietta di Venuto e la rete di Medda, e per il Futsal 4 Mori Villasor con il 5-3 sul Decimo grazie alle doppiette di Nurchi e Mereu e il gol di Floris. Unico pareggio di giornata il 5-5 tra il Domus Futsal Perdaxius e l’Oristanese. A segno per i padroni di casa Pinna, autore di una tripletta, Caddeo e Santus, mentre per gli oristanesi sono andati in gol Fiori (doppietta), Porru, Saba e Serra.

In C2 il Gonnesa torna alla vittoria con il 9-5 esterno sulla Dym Sport. Pareggiano la squadra B del Monastir, 2-2 in trasferta Contro il San Pio X, e il Babylon, 3-3 sul campo della Virtus San Sperate. Primi tre punti per il Sibiola Serdiana, che batte 3-2 in casa il Portoscuso. Successi interni anche per la Mediterranea, con il 4-3 sull’Uta, e per il Cus Sassari, con il 6-4 sul Parco Cross Città di Serrenti. Rinviata la sfida tra il Malasainas e il Sarfut 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 