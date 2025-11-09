villacidrese nuova regina in C1 

La Serie C1 ha nuova capolista. È la Villacidrese, che vince anche sul campo della Fanni Futsal Sassari per 5-3 e si prende il primo posto in classifica nel massimo campionato regionale. Decisive le doppiette segnate da Fois e Sergio Rocha, oltre al gol siglato da Deivison.

In seconda posizione sale l’Ichnos Sassari, che si impone 4-3 in trasferta contro lo ZB Iron Bridge grazie alla doppietta di Sechi e ai gol di Corrias e Paganini. Successo esterno anche per l’Atletico Sestu con il 3-2 sul Cus Cagliari firmato dalla doppietta di Soro e dal gol di Spanu. Vittorie casalinghe per il C’è Chi Ciak, che batte 3-1 l’Alghero con la doppietta di Venuto e la rete di Medda, e per il Futsal 4 Mori Villasor con il 5-3 sul Decimo grazie alle doppiette di Nurchi e Mereu e il gol di Floris. Unico pareggio di giornata il 5-5 tra il Domus Futsal Perdaxius e l’Oristanese. A segno per i padroni di casa Pinna, autore di una tripletta, Caddeo e Santus, mentre per gli oristanesi sono andati in gol Fiori (doppietta), Porru, Saba e Serra.

In C2 il Gonnesa torna alla vittoria con il 9-5 esterno sulla Dym Sport. Pareggiano la squadra B del Monastir, 2-2 in trasferta Contro il San Pio X, e il Babylon, 3-3 sul campo della Virtus San Sperate. Primi tre punti per il Sibiola Serdiana, che batte 3-2 in casa il Portoscuso. Successi interni anche per la Mediterranea, con il 4-3 sull’Uta, e per il Cus Sassari, con il 6-4 sul Parco Cross Città di Serrenti. Rinviata la sfida tra il Malasainas e il Sarfut 21.

