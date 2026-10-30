Villacidrese-Lanusei il clou in Eccellenza 

C’è una sorpresa in cima all’Eccellenza e si chiama Santa Teresa: 17 punti in sette giornate, nessuna sconfitta e il miglior attacco con 17 reti. Oggi alle 15 la capolista affronta al Manconi un derby insidioso contro il Tempio dell’esperto Massimiliano Paba, ultimo con 4 punti ma tutt’altro che domato. Partito in ritardo, con la preparazione cominciata a ridosso del via e il cantiere ancora aperto, il Tempio ora rende la vita difficile a chiunque, come dicono il 3-0 al Terralba e il 3-2 incassato a Iglesias, e proverà il colpaccio. Arbitra Orrù di Cagliari.

Inseguono in tre a quota 15, tutte imbattute. Trasferta insidiosa per il Lanusei di Michele Filippi, miglior difesa con tre gol subiti, a Villacidro (Dascola di Cagliari). L’Iglesias di Daniele Porcu, reduce da quattro vittorie di fila, ritrova al Monteponi il Terralba, che proprio Porcu ha portato in Eccellenza vincendo la Promozione. Gli ospiti arrivano in piena emergenza: esonerato Roberto Concas, la squadra è affidata momentaneamente a Mauro Carta, tecnico della Juniores, e mancherà lo squalificato Uliana. Dirige Corbetta di Milano.

A La Maddalena sfida tra due nobili del calcio sardo in salute: l’Ilva ha vinto tre delle ultime quattro, la Nuorese, senza Vekic, viene da tre risultati utili. Fischietto a Fumi di Ciampino.

Al Mariotti l’Alghero, rilanciato dal 3-1 di Villasimius e alla terza gara di fila senza sconfitte, riceve il Taloro Gavoi (Barabino di Sassari). A Bonorva l’Atletico Uri, quinto a 12 punti, è senza gli squalificati Monti e Saba contro i padroni di casa senza allenatore e ko nelle ultime due (Fronteddu di Nuoro). Il Tortolì, reduce da tre sconfitte di fila, ospita il Villasimius senza Balbis ma coi volti nuovi Tommaso Cabiddu, Ray Omoregbe e Pietro Serra; negli ospiti fuori Piras (Mulas di Oristano). Infine Usinese-Calangianus: i rossoblù vengono dal ko 5-0 a Lanusei, gli ospiti da quattro sconfitte di fila (Caddeo di Cagliari).

In Promozione, nel Girone B, anticipa alle 16 di oggi Macomer-San Giorgio Perfugas.

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