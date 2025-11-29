VaiOnline
Al Comunale.
30 novembre 2025 alle 00:19

Villacidrese in volo, Freccia al tappeto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Villacidrese 2

Freccia P. Montis 0

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Saias, Laconi, Atzeni, Manca, Paulis, Mereu (15’ Mascia), Figus, L. Muscas (19’ st Agostinelli), Atzei (30’ st Cirronis), Cappai (47’ st Lussu). In panchina Puliga, Pittau, A. Muscas, Pinna. Allenatore Mingioni.

Freccia Parte Montis (4-4-2) : Piras, Vargiu, Sardo, E. Maccioni (29’ st Mereu), Muru, Marongiu, Girseni, Mandis, Cancedda (24’ st. Cruccas), Foddis (38’ st Loru), Biancu (34’ st Cau). In panchina Braina, Incani, Atzori, C. Maccioni, Pia. Allenatore Boi.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : st 27’ Cappai, 45’ Agostinelli

Note : ammoniti Muru e Girseni.

Villacidro. Terza vittoria consecutiva per la Villacidrese, che batte 2-0 la Freccia Parte Montis al termine di una gara combattuta. Nonostante le compagini navighino agli antipodi della classifica la partita è stata per buona parte equilibrata e la squadra di Boi ha tenuto testa ai padroni di casa chiudendo bene gli spazi in difesa e ripartendo con ordine in fase offensiva. Dall’altra parte i ragazzi di Mingioni hanno provato a imporre la loro supremazia senza riuscire a incidere. Tutto questo sino al 27’ quando, dal cross di Atzei, Cappai infila da sotto misura la rete del vantaggio per i gialloblù. Nel finale a ritmi molto bassi arriva anche il raddoppio firmato da Agostinelli con un super gol al volo da fuori area. La Villacidrese consolida il quarto posto in classifica e rimane vicina al trio di testa composto da Castiadas (prima), Guspini e Terralba (seconde).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 