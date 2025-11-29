Villacidrese in volo, Freccia al tappeto 

Villacidrese 2

Freccia P. Montis 0

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Saias, Laconi, Atzeni, Manca, Paulis, Mereu (15’ Mascia), Figus, L. Muscas (19’ st Agostinelli), Atzei (30’ st Cirronis), Cappai (47’ st Lussu). In panchina Puliga, Pittau, A. Muscas, Pinna. Allenatore Mingioni.

Freccia Parte Montis (4-4-2) : Piras, Vargiu, Sardo, E. Maccioni (29’ st Mereu), Muru, Marongiu, Girseni, Mandis, Cancedda (24’ st. Cruccas), Foddis (38’ st Loru), Biancu (34’ st Cau). In panchina Braina, Incani, Atzori, C. Maccioni, Pia. Allenatore Boi.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : st 27’ Cappai, 45’ Agostinelli

Note : ammoniti Muru e Girseni.

Villacidro. Terza vittoria consecutiva per la Villacidrese, che batte 2-0 la Freccia Parte Montis al termine di una gara combattuta. Nonostante le compagini navighino agli antipodi della classifica la partita è stata per buona parte equilibrata e la squadra di Boi ha tenuto testa ai padroni di casa chiudendo bene gli spazi in difesa e ripartendo con ordine in fase offensiva. Dall’altra parte i ragazzi di Mingioni hanno provato a imporre la loro supremazia senza riuscire a incidere. Tutto questo sino al 27’ quando, dal cross di Atzei, Cappai infila da sotto misura la rete del vantaggio per i gialloblù. Nel finale a ritmi molto bassi arriva anche il raddoppio firmato da Agostinelli con un super gol al volo da fuori area. La Villacidrese consolida il quarto posto in classifica e rimane vicina al trio di testa composto da Castiadas (prima), Guspini e Terralba (seconde).

RIPRODUZIONE RISERVATA