villacidrese in orbita Lanusei ko 

Villacidrese 1

Lanusei 0

Villacidrese (4-2-3-1) : Toro, Mattia Pinna, Matteo Pinna, Lussu (23’ st Saias), Porcu, Rosa Gastaldo (33’ st A. Pittau), Atzei (19’ st Muscas), Cirronis (40’ st Figus), Ragatzu, Paulis (29’ st Ambus), Lilliu. In panchina Puliga, Medda, Cadeddu, Sheriff. Allenatore B. Piras.

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas; Arras (13’ st Serra), Troyes, Caredda, Gabriel Silva; Gentini, F. Usai; Kouadio, Trindade, Di Stefano (36’ st Mameli); Caliendo (33’ st Martins). In panchina D’Abrosca, Cirone, Deiana, Gomes, Marchetta, M. Usai. Allenatore A. Piras.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : nel pt 38’ Paulis.

Note : ammoniti Porcu, Rosa Gastaldo, Cirronis, Paulis, Arras.

VILLACIDRO. La Villacidrese vince uno a zero una gara combattuta ed equilibrata contro il Lanusei e manda un segnale forte al campionato. Le due squadre scendono in campo con un sistema di gioco speculare e la sfida tra i due tecnici, entrambi Alberto Piras, la vince il gialloblù “Bebo”. Padroni di casa con molte assenze: S. Pittau squalificato, Pilleri, M. Piras e Manca infortunati. Ottima poi la direzione di gara di Mattu.

La gara

La prima mezz’ora è una fase di studio, quasi una partita a scacchi, ma al 36’ c’è la prima occasione da annotare: calcio di punizioni per il Lanusei dal limite sinistro dell’area, nessuno colpisce la palla che arriva tra i piedi di Troyes, trovatosi a due passi da Toro calcia clamorosamente fuori.

Nel gioco del calcio c’è anche una legge non scritta ed è quella del “gol sbagliato, gol subito”: due minuti più tardi infatti capitan Cirronis recupera palla nella trequarti avversaria, serve Atzei sulla fascia destra, cross dal fondo del ragazzo di Usellus, sul secondo palo l’ex Paulis si fa trovare al posto giusto: stop e tiro al volo che si insacca alle spalle di Morillas.

Ripresa

Nel secondo tempo si deve attendere ancora la mezz’ora per i primi squilli: al 28’ Ragatzu viene lanciato a rete ma, contrastato da un difensore, calcia alto il suo diagonale mancino. Dopo 4’ Villacidrese ancora pericolosa: su angolo Saias svetta più in alto di tutti ma la palla finisce un pelo sopra la traversa. Al triplice fischio esultano i padroni di casa ma va dato merito al Lanusei di aver fatto una grande gara: è mancato solo il gol. Nel prossimo turno di campionato due derby di alta quota: Guspini-Villacidrese senza lo squalificato Cirronis e Lanusei-Tortoli per il primo posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA