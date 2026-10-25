Villacidrese, è una beffa 

Taloro 2

Villacidrese 1

Taloro (4-2-3-1) : Coscione, Bilea, Dessolis, Lapia, Cogotti (6’ st Filia); Lusa (31’ st Zappino), Cadau; Serra (20’ st Tanda), Delussu, Mameli (20’ st Argiolas), Farias. In panchina Columbu, Castro, Quartu, Saba, Lai. Allenatore Piras.

Villacidrese (4-4-2) : Cambarau, Laconi, Bellu, Corda (38’ st Cappai), Caferri (27’ st Lussu); Abo (1’ st Carboni), Abbruzzi (12’ st Cocco), Frau, Demurtas; Cannas, Caddeo (29’ st Atzei). In panchina Riccio, Pilleri, Melis, Sanna. Allenatore Cocco.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 24’ Farias; nella ripresa, 16’ Frau, 45’ Cadau.

Note : ammoniti Mameli, Argiolas, Delussu, Columbu, Laconi, Demurtas, Cocco; spettatori 400; recupero 2’ pt-5’ st.

Gavoi. Ci sono giocatori che invecchiano e giocatori che diventano leggenda. Alessandro Cadau, 40 anni, ha scelto la seconda strada. In un Maristiai che non vinceva dal 12 settembre, nella settimana in cui tutti parlano di streghe e fantasmi, è stato lui l’esorcista. Un gol alla Villacidrese che vale molto più di tre punti: vale la fine di un incantesimo.

La cronaca

La gara si sblocca al 24’, con un pizzico di fortuna e tanta furbizia. Lancio lungo dalle retrovie, il difensore avversario prova ad anticipare di testa ma la combina grossa: pallonetto che scavalca il proprio portiere. Lì, più svelto di tutti, c’è Farias che non perdona.

Il pari della Villacidrese è di eccellente fattura. Lo segna Frau al 16’ della ripresa con una conclusione che strappa applausi. Le squadre si allungano e la partita si apre, con il Taloro che alza il ritmo. Al momento giusto, è il 90’, sale in cattedra lui, l’ingegnere del centrocampo. Incursione di Cadau, scambio stretto e rapido con Argiolas, l’ex Nuorese si accentra da sinistra, destro forte e palla alle spalle di Cambarau. È il gol che allontana le streghe nella settimana di Halloween. (ro. se.)

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