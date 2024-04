Villacidrese e Sant’Elena vicine alla retrocessione 

La trentesima giornata del campionato di Eccellenza, in programma questo pomeriggio, potrebbe portare con sé nuovi verdetti dopo la Serie D già conquistata dall’Ilvamaddalena. Occhi punti soprattutto sulle retrovie, dove Villacidrese (ultima) e Sant’Elena (penultima) potrebbero salutare il campionato e scendere in Promozione. Per i quartesi, che ospitano a Mulinu Becciu la lanciatissima Ossese (seconda in classifica), si tratta in realtà della 31esima giornata: i playout distano 5 lunghezze, dunque devono vincere oggi e nell’ultimo turno sperando che perdano Bosa e Carbonia (quartultime a quota 29). La Villacidrese, che ha 21 punti, è più o meno nella stessa situazione, perché vincendo le tre gare restanti arriverebbe a 30 e potrebbe disputare gli s pareggi solo scavalcando le tre squadre che le stanno davanti (cioè Sant’Elena, Bosa e Carbonia). Impresa apparentemente disperata.

