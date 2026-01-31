Villacidrese, due colpi per tornare al comando 

Tharros 0

Villacidrese 2

Tharros (4-2-3-1) : Ullasci, F. Orrù, Enna (14’ st Dessì), G. Sanna, Orlando, Vacca (44’ st Cabitza), Pitzalis (44’ st Pisu), G. Piras (25’ st Mameli), N. Orrù, Lonis, Gianoli. In panchina Grotta, Spiga, Palmas, C. Piras, Caria. Allenatori Frongia e Pinna.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Bellu, Laconi, Saias, Caferri (34’ st Mereu), Pintus (34’ st Figus), Manca, Cirronis (17’ st Agostinelli), Mascia (34’ st Lussu), Paulis, Atzei. In panchina Doneddu, Pinna, Cappai, Muscas, Piga. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : st 38’ Agostinelli, 43’ Mereu.

Note : ammoniti Ullasci, F. Orrù, Enna, G. Sanna, Vacca, Manca e Paulis. Spettatori 250.

Oristano. Con due reti nella parte finale della gara la Villacidrese espugna il Comunale di Oristano superando la Tharros per 0-2 e vola momentaneamente in vetta alla classifica a +2 su Terralba e Guspini in campo oggi.

Partita bloccata per lunghi tratti del match, con le squadre che hanno cercato di non lasciare spazio alle iniziative avversarie. Fiammata iniziale degli ospiti, che al 2’ colpiscono la traversa con un bel tiro dalla distanza di Cirronis. Al 24’ è la Tharros a rendersi pericolosa con un’azione manovrata sulla destra che libera al tiro Pitzalis il cui diagonale però viene respinto con i pugni da Riccio. Chiude il primo tempo il tiro da fuori di Manca, al 45’, bloccato da Ullasci.

Dopo un minuto dall’inizio della ripresa è Atzei a calciare appena dentro l’area sfiorando il palo. Al 19’ è ancora Pitzalis a provarci per i padroni di casa, senza fortuna. Al 36’ si pareggia il conto dei legni: la bordata dai 30 metri di Lonis, infatti, si stampa sulla traversa con Riccio battuto. Al 38’ passa la Villacidrese: assist da destra di Mereu per Agostinelli che dentro l’area di rigore manda il suo diagonale alle spalle di Ullasci. Al 42’ è Gianoli ad avere una palla interessante per il pareggio, ma dopo una prolungata azione personale non inquadra la porta.

Al 43’ il raddoppio ospite è di Mereu con un gran destro dal limite, al termine di una ripartenza veloce, che si infila sotto l’incrocio dei pali. Negli ultimi minuti la Tharros si riversa in avanti ma il risultato non cambia fino al triplice fischio finale.

