villacidrese all’altezza del carbonia 

Villacidrese 4

Carbonia 5

Villacidrese (4-4-2) : Sitzia, Matteo Pinna, Pittau, L. Carboni, Medda, Mattia Pinna, Muscas, Cirronis, Suella, Fantasia (41’ st Vargiu), Zedda (15’ st Pilleri). In panchina Cocozza, Follesa, Figus, Lilliu, Lamacchia, Pilloni, Podda. Allenatore Incani.

Carbonia (4-3-3) : Caroli, Broglia, Chidichimo, Devivo, Wojcik (23’ st Cocco), Prieto (46’ st G. Carboni), Omoregie (23’ st Lambroni), Porcheddu, Giganti (39’ st Abbruzzi), Basciu (40’ st Lecca), Mancini. In panchina Bigotti, Frau, Lodde, Salumbene. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : pt 17’ e 23’ Basciu, 27’ Omoregie, 43’ e 45’ Cirronis; st 4’ st Omoregie, 12’ Basciu, 19’ e 48’ Muscas.

Note : ammoniti Pittau, Mancini.

SEGARIU. Al nuovo Comunale di Segariu la Villacidrese già retrocessa combatte ma perde 5-4 col Carbonia, che coltiva ancora speranze di salvezza diretta. Spalti gremiti, gol ed emozioni. Prima del calcio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo di Mattia Giani, calciatore scomparso in settimana, che giocava per il Castelfiorentino nell’Eccellenza toscana.

Nel primo tempo al 17’ il Carbonia passa in vantaggio con Basciu, abile a sfuttare un rimpallo in area in seguito di un calcio piazzato. Al 23’ gli ospiti raddoppiano ancora con Basciu che, ben servito in area, con un diagonale supera il portiere. Al 27’ i minerari si portano sul 3-0 con Omoregie, che ottimizza al meglio un contropiede. Il Carbonia si rilassa e la Villacidrese ne approffita: al 43’ su calcio d’angolo è il capitano Cirronis ad accorciare le distanze con un colpo di testa. Al 45’ i “padroni di casa” la riaprono: su una lunga rimessa laterale ancora Cirronis svetta su tutti e insacca di testa.

Nel secondo tempo il copione non cambia. Al 4’ il Carbonia segna il 4-2 con Omoregie, lesto nel depositare in rete un rimpallo su calcio d’angolo. Al 12’ gli ospiti si portano sul 5-2: Basciu viene servito in profondità e con un diagonale sinistro deposita la palla in rete. I biancoblù staccano di nuovo la spina e la Villacidrese risale: al 19’ Fantasia sul fronte sinistro d’attacco crossa al centro, sulla sfera si avventa Muscas che in spaccata fa 3-5. I ragazzi di Villacidro la riaprono col cuore: al 48’, in pieno recupero, azione personale di Muscas che viene steso in area e sul rigore conseguente insacca di sinistro sotto l’incrocio per il 4-5 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA