Villacidrese al tappeto, festa Tortolì 

Villacidrese 0

Tortolì 2

Villacidrese (3-4-1-2) : Toro, Lussu (29’ st Lilliu), Saias, Mattia Pinna, Porcu, Muscas (23’ st Manca), Pilleri (33’ st Ambus), Atzei, Rosa Gastaldo (17’ st Figus), Paulis, Ragatzu. In panchina Puliga, Medda, Keita, Pittau, Cadeddu. Allenatore Piras (squalificato).

Tortolì (3-5-2) : Marongiu, Pili (27’ st Acosta), De Zan, Marcich, Oses (29’ st Cocco), Pascual (29’ st Vincis), Ferrareis (15’ st Serra), S. Loi (44’ st E. Loi), Contu, Forense, Orrù. In panchina Doumbouya, Mascia, Timpanaro, Tangianu. Allenatore Mereu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 11’ Pili; st 44’ Serra.

Note : ammoniti Saias, Porcu, Paulis (V), Pili, Marcich, Oses, Ferrareis, S. Loi (T); recupero 2’ pt, 6’ st; angoli 9-5; spettatori 100.

VILLACIDRO. La Villacidrese perde in casa contro il Tortolì 0-2 lo scontro diretto per il secondo posto nella classifica utile per gli spareggi. Ma se la seconda posizione resta occupata dagli ogliastrini a quota 60 punti, per i villacidresi nulla è perduto: il terzo posto infatti, l’altra piazza disponibile per i playoff, dista sole tre lunghezze e con tre partite ancora da disputare in campionato, la possibilità di conquistarlo è ancora aperta.

La gara

Senza il tecnico Alberto Piras fermato dal giudice sportivo per 4 turni e senza il capitano Cirronis, anch’egli squalificato ma per un turno, i padroni di casa soffrono la partenza del Tortoli che passa in vantaggio alla prima occasione: calcio d’angolo, la palla colpisce il braccio di un calciatore della Villacidrese, l’arbitro è a due passi e decreta la massima punizione; sul dischetto si presenta Pili che non sbaglia nonostante Toro avesse intuito la traiettoria. Al 16’ gli uomini di Mereu vanno vicini al raddoppio: calcio di punizione dalla trequarti, sponda di testa di Marcich lasciato solo sul secondo palo, Pili è il più lesto di tutti ad insaccare ma è tutto inutile: l’assistente aveva già segnalato il fuori gioco.

Le ultime emozioni

Nella ripresa, al 41’, contropiede della Villacidrese orchestrato da Atzei, Ragatzu ed Ambus, proprio quest’ultimo ha sui piedi il gol del pareggio ma il suo pallonetto su Marongiu in uscita finisce fuori. È letale invece il contropiede ogliastrino architettato tre minuti più tardi, il subentrato Serra, trafigge Toro per lo 0 a 2 che mette il sigillo sulla partita.

