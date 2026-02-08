villacidrese a fatica 

Villacidrese 3
Ovodda 2
Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Laconi, Bellu (22’ st Manca), Saias, Paulis, Atzeni, Mascia (10’ st Mereu), Cirronis (10’ st L. Muscas), Figus (27’ st Pintus), Atzei, Caferri (37’ st Cappai). In panchina Doneddu, Cocco, Pinna, A. Muscas. Allenatore Mingioni.
Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Bossard, Patteri, Cisse, Spanu (45’ st. Contu), Bilea, Ba Seydina, E. Sedda (31’ st. Biscu), Canu, Medde (10’ st Kaba). In panchina Angioi, A. Sedda, Lai, Marras, Vacca, Tatti. Allenatore Crisci.
Arbitro : Cadoni di Cagliari.
Reti : pt 6’ Spanu, 33’ Paulis; st 15’ Kaba, 43’ Cappai, 47’ Atzeni.
Note : ammoniti Cisse, Bossard, Mozzo, Caferri, Paulis, Saias, Riccio, Keita.
Villacidro. Vittoria pesantissima della Villacidrese che con un roboante 3-2 batte un ottimo Ovodda. Partita più complicata del previsto per i ragazzi di Mingioni che vanno sotto per ben due volte prima di rimontare nel finale.
Gli ospiti escono sconfitti al termine di una gara giocata alla pari contro una delle squadre più in forma del momento nel girone.
In avvio
La gara si sblocca al 6’ con il passaggio di Patteri che trova l’inserimento di Spanu che batte Riccio.
La Villacidrese fatica a creare ma al 33’ trova il pareggio con una splendida punizione di Paulis che non lascia scampo a Mozzo.
Secondo tempo
Nella ripresa è ancora l’Ovodda a colpire: lancio di Cisse per Kaba che approfitta dell’uscita a vuoto di Riccio e mette in rete.
Il gol sembra mettere in ghiaccio la partita, ma la Villacidrese non molla: al 43’ Luca Muscas mette al centro per Cappai che gira in rete il 2-2.
In extremis
Nel recupero la punizione di Paulis pesca la sponda di Atzei per la battuta a rete di Atzeni per il 3-2 finale che fa esplodere il comunale di Villacidro.
Tre punti importantissimi per la Villacidrese che si porta nuovamente al secondo posto in virtù della sconfitta del Terralba contro l’Atletico Cagliari (2-1).
