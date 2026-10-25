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Sarroch.
26 ottobre 2026 alle 00:40

Villa Siotto, 1500 visitatori per la rievocazione storica 

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Sessanta tra attori e figuranti che si sono mossi nelle stanze della villa e nel giardino antistante, 1500 visitatori distribuiti in due giornate: “Villa Siotto 1913”, l’evento organizzato nell’antica dimora di Sarroch che si affaccia nel cuore del paese, è stato un successo. L’appuntamento, magistralmente organizzato da Grande Jatte Cagliari in collaborazione con l’associazione Memorias e il Comune, ha permesso ai visitatori di respirare l’atmosfera della villa della famiglia Siotto nel periodo di maggiore splendore della sua storia.

Nei vari ambienti sono andati in scena attimi di vita quotidiana, restituiti alla memoria collettiva dall’interpretazione di attori e attrici che hanno vestito i panni dei componenti della famiglia Siotto. Le stanze, allestite con mobili e suppellettili risalenti alla fine dell’800 e gli inizia del 900’, uniti agli splendidi abiti dell’epoca, sono apparse così come apparivano oltre un secolo fa. Claudia Cabitza, direttrice artistica della Grande Jatte, è soddisfatta della due giorni, in cui le visite hanno registrato il sold out: «Abbiamo lavorato duramente per organizzare questo appuntamento, arredare le stanze è stato impegnativo, ma il risultato è stato eccezionale. I visitatori sono rimasti soddisfatti, chi conosceva la villa ha avuto la possibilità di vederla con occhi diversi, chi non l’aveva mai vista ora sa che a Sarroch esiste questo posto meraviglioso».

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