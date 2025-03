Villa Selene, una sfida per rinascere 

Il Villa Selene è il simbolo di un periodo felice, la storia di Lanusei oasi di pace, privilegiata meta di villeggiatura per le famiglie di Cagliari. Sono vivi i ricordi dei turisti a passeggio in via Roma e gli autobus in fila nelle curve verso l’albergo. Alessandra Cannas, erede della famiglia proprietaria della struttura, ha ceduto l’hotel alla GM Immobiliare, di Sandro Serra, imprenditore di Lanusei. Strettamente riservata la cifra della transazione, frutto di lunghe trattative, ma di certo importante. L’albergo sarà curata dalla stessa Cooperativa che gestisce la struttura comunale al parco Seleni e aprirà i battenti prima di Pasqua.

Potenzialità

Cento posti letto, un parco di sette ettari, in splendida posizione sull’anfiteatro Ogliastra. Il Villa Selene è una bella signora con qualche ruga di troppo, il fascino vintage di un passato glorioso. «Un pezzo importante del patrimonio di Lanusei che rischiava di andare perduto – spiega Serra – dal 2018 accarezzavo questa idea e ora finalmente siamo riusciti ad arrivare a un accordo. La struttura è in buone condizioni, apriremo subito l’albergo». In declino da diverse stagioni l’hotel ha ora le potenzialità per rilanciare il sistema ricettivo di Lanusei.

Ester Prevedello, 85 anni, è la memoria della maison. Ha iniziato a lavorare nel 1968: «Ho avuto la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, che per tutto l’anno offriva ospitalità e calore a un turismo diversificato. Dalle famiglie, agli anziani ai villeggianti». I neo proprietari si dicono felici della nuova avventura: «Abbiamo ereditato una storia e la porteremo avanti – spiega Serra – ogni angolo di questo posto è pieno delle memorie e dei ricordi di chi lo ha vissuto. Per questo lo tratteremo con grande rispetto».

Memorie

Lanusei ricorda le feste, i matrimoni, la sagra dell’Aragosta, la pentolaccia, i capodanni. Ma a Natale la famiglia Cannas chiudeva. Voleva che anche i dipendenti potessero trascorrere le feste in famiglia. Gente d’altri tempi. Memorie di felicità collettiva, un patrimonio da custodire con cura. La responsabilità di una grande sfida. «Siamo già al lavoro, consapevoli che la riuscita dell’operazione comporterà anche un indotto per Lanusei. Questo posto ha tutte le caratteristiche per essere una pedina importante di questa sfida. Dal sindaco Davide Burchi un plauso agli investitori. «In primis ringrazio la famiglia Cannas per quello che hanno fatto a e per Lanusei. Il passaggio di proprietà apre delle nuove prospettive per il turismo nella cittadina e rappresenta davvero una bella notizia».

