Villa San Pietro, corsa a due per il Comune  

Dopo due tornate elettorali con una sola lista in campo, a Villa San Pietro si riapre la competizione per la conquista del Municipio. La sindaca uscente, Marina Madeddu, alla guida della lista “Villa San Pietro nel cuore 2026”, si presenta al giudizio degli elettori per ottenere il suo terzo mandato. A sfidarla sarà Luca Lenti, ingegnere alla prima esperienza elettorale, che guiderà la lista “Radici e Futuro”.

Gli obiettivi

Per quello realizzato nell’ultimo quinquennio, per quello che potrebbe realizzare nel nuovo mandato: Marina Madeddu chiede la fiducia dei cittadini di Villa San Pietro per due motivi. «Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che c’eravamo prefissi», dice, «realizzato opere come il Parco fluviale, e dato una piazza alla nuova chiesa parrocchiale. Ci siamo concentrati anche sui servizi per i cittadini, come il campo estivo con l’Accademia Sulcitana e la ludoteca. E abbiamo programmato il futuro: arriveranno importanti finanziamenti grazie alla partecipazione a diversi bandi regionali, che ci vedono in graduatoria con 18 progetti. Fondamentale, inoltre, sarà l’approvazione del nuovo Puc».

Le opportunità

Lo sfidante, Luca Lenti, dimostra di avere le idee chiare per il futuro del paese: «Villa San Pietro ha bisogno di una nuova visione amministrativa, concreta e moderna. Dopo oltre 25 anni senza un vero aggiornamento del Puc, è arrivato il momento di riportare il paese al centro dello sviluppo territoriale, economico e sociale», dice il candidato sindaco. «Tra gli obiettivi vi è la realizzazione di un nuovo Puc capace di creare opportunità per giovani, famiglie e imprese, favorendo nuove aree residenziali, servizi efficienti, infrastrutture moderne e investimenti sostenibili. Puntiamo alla valorizzazione dell’identità culturale del paese, al rilancio del turismo locale, al sostegno delle attività sportive e associative e a una gestione più trasparente ed efficiente delle risorse comunali».

La competizione

Liste “fantasma” accanto alle sfide locali. A Ballao e Goni le candidature per le prossime amministrative restano al vaglio della Commissione elettorale circondariale, chiamata a verificare la regolarità della documentazione. Nei due centri del Gerrei, alla chiusura dei termini, sono infatti comparse anche liste di candidati non residenti e in larga parte estranei alla vita dei paesi. A Ballao la competizione dovrebbe ruotare attorno a due proposte locali: “Fare per Ballao”, guidata da Emanuela Locci, e “Rinascita e Coesione per Ballao”, con candidato sindaco Severino Cubeddu. Accanto a queste risultano però depositate altre due liste composte soprattutto da militari e da residenti nel Lazio. Una, “Progetto popolare”, guidata da Rosario Milo; l’altra, “Insieme”, con candidato a sindaco Gianluca Garau.

Ritorno alle urne

Scenario simile a Goni , dove si torna al voto dopo il commissariamento con Remo Ortu. Le liste locali sono “Riccardo Delussu sindaco” e “La Fenice-Goni”, guidata da Francesca Etzkorm. Anche qui si aggiunge una terza lista di persone non del posto, per uno scenario vissuto già lo scorso anno, quando montò anche la protesta dei cittadini. Il fenomeno, già emerso in altri piccoli Comuni italiani, è spesso definito delle liste “fantasma” o “civetta”: candidature formalmente possibili, ma senza un radicamento territoriale. Il fenomeno viene spesso ricondotto alla possibilità, per militari e forze dell’ordine candidati, di ottenere l’aspettativa o il congedo per la campagna elettorale. Facoltà prevista dalla legge, ma discussa quando manca un reale legame col territorio. Ora saranno i controlli della Commissione a stabilire quali liste verranno ammesse alla competizione.

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