Villa Salazar al centro delle notti d’estate 

Oggi il Comune di Piscinas, darà avvio alla rassegna “Estate a Piscinas”. Lo annuncia il sindaco Mariano Cogotti: «Quest'anno abbiamo finanziato il cartellone estivo con 30 mila euro di fondi comunali. Vogliamo offrire ai nostri compaesani e ai turisti un prgramma all'insegna del divertimento con un occhio all’enogastronomia attraverso le sagre». Il sindaco aggiunge che «Tutto è stato organizzato grazie alla preziosa collaborazione con la Pro Loco, l’associazione Medda e l’organizzazione di Liberevento».

Si comincia oggi all'anfiteatro comunale con lo spettacolo di Cossu e Zara, mentre, il 25, Liberevento porterà in paese Francesca Reggiani. Il primo agosto sagra della pasta, il 5 agosto i “Tieni il tempo” in concerto. Attesa per il 10 agosto quando, a Villa Salazar, il fumettista Stefano Obino presenterà la “Saga dei fumetti sulla famiglia Salazar”. Per l’occasione saranno presenti, alcuni componenti della famiglia Salazar. Il 13 agosto sempre a Villa Salazar “Notte sotto le stelle” con la prima rassegna enogastronomica, musica e spettacolo pirotecnico. Il 17 agosto serata di cabaret. Il 19 agosto sagra del maialetto, il 23 concerto e orchestra, a cura di Liberevento con Tango e Fabio Furia. La data dell'ultima serata è in fase di organizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA