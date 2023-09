Villa Rey, terreni da restituire in 90 giorni  

Il Comune dovrà restituire i ai legittimi proprietari i terreni ceduti a suo tempo dai privati davanti alla costa di Villa Rey. E lo dovrà fare rigorosamente entro novanta giorni. Quasi nessuno, però, potrebbe ricevere i soldi dell’Imu e dell’Ici. È quanto sancito dai giudici del Tar Sardegna che hanno accolto il primo dei numerosi ricorsi “per ottemperanza” presentato contro l’amministrazione a seguito di alcune sentenze pronunciate tre anni fa proprio dal tribunale amministrativo regionale.

La ricostruzione

All’origine del complesso contenzioso giudiziario c’è una lottizzazione che poi era stata dichiarata illegittima. Una vicenda che coinvolge circa seicento proprietari, ma anche eredi di chi quasi vent’anni fa sottoscrisse un piano di risanamento mai decollato. La convenzione urbanistica era stata firmata nel 2004, ma poi rimasta inattuata perché era intervenuta Soprintendenza che l’aveva considerata in violazione con il Piano paesaggistico. Il piano di risanamento era stato giudicato quasi come una gigantesca sanatoria di un’area con molti abusi. Con una sentenza del 22 luglio 2020 il Tar Sardegna aveva definitivamente chiarito che il Comune non poteva dare attuazione al Piano di risanamento, in conseguenza dell’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza e che i terreni ceduti per le opere di urbanizzazione dovessero essere «retrocessi in favore dei proprietari».

La sentenza

A presentare il primo ricorso per spronare l’Ente ad attuare la sentenza è stata Mariuccia Tiddia, difesa dall’avvocata Teresa Palomba. Il Comune, invece, è stato assistito dalla legale Matilde Mura. I giudici del Tar hanno dato ragione al privato, assegnando «il termine di 90 giorni per il completamento della già avviata attività volta alla restituzione delle aree alla ricorrente». Non è stata accolta, invece, l’istanza legata alle imposte Imu e Ici. «Come si ricava dalle difese comunali», si legge nella sentenza, «non risulta che siano stati effettuati i richiesti versamenti». I giudici hanno stabilito che gli unici versamenti che dovranno essere rimborsati sono quelli effettuati successivamente alla convenzione del 4 giugno 2004. C’è da dire, inoltre, che dopo quella data i terreni finiti al centro della complessa disputa giudiziaria erano stati ceduti al Comune per le urbanizzazioni, dunque quasi tutti i seicento proprietari avevano interrotto il pagamento delle imposte. Un respiro di sollievo per le casse dell’Ente che, in ogni caso, ora dovrà sbrigarsi a restituire quelle aree.

