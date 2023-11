«Villa Rey, avanti col piano particolareggiato» 

«Le sentenze emesse stabiliscono l’inattuabilità di un piano di risanamento, non anche del Piano Particolareggiato». Su questo presupposto una parte dei circa 600 proprietari di aree di Villa Rey, finite al centro di un complesso contenzioso giudiziario, hanno deciso di proseguire la battaglia convinti che – una volta riottenute le aree dal Comune – si possa comunque realizzare quanto era stato ipotizzato. Ad assisterli ci sono gli avvocati Christian Rabissioni, Francesco Antonio Corrias e Enzo di Mauro che, dopo le numerose sentenze pronunciate dal Tar e dal Consiglio di Stato sulla vicenda, ora sono pronti – codici in mano – a riprendere la battaglia legale per quell’area a pochi metri dal mare.

Le sentenze

Le ultime decisione dei giudici parlano chiaro: il Comune deve restituire ai legittimi proprietari i terreni ceduti a suo tempo dai privati davanti alla costa di Villa Rey. Quasi nessuno degli interessati, però, riceverà il rimborso dell’Ici e dell’Imu, anche perché una volta cedute le aree al pubblico non aveva senso pagarci sopra le imposte.

All’origine del complesso contenzioso giudiziario c’è una lottizzazione che poi era stata dichiarata illegittima. La convenzione urbanistica era stata firmata nel 2004, ma poi rimasta inattuata perché era intervenuta Soprintendenza che l’aveva considerata in violazione con il Piano paesaggistico.

Il piano di risanamento era stato giudicato quasi come una gigantesca sanatoria di un’area con molti abusi. Con una sentenza del 22 luglio 2020 il Tar Sardegna aveva definitivamente chiarito che il Comune di Castiadas non poteva dare attuazione al Piano di risanamento, in conseguenza dell’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza e che i terreni ceduti per le opere di urbanizzazione dovessero essere «retrocessi in favore dei proprietari.

La strategia

A scendere in campo ora ci sono una serie di privati ed eredi che, nel 1988, si erano visti bocciare il progetto di costruire denominato “Giovanni Mura e più” (autorizzati dal Comune di Muravera), inserito nel Piano particolareggiato redatto proprio dal Comune di Castiadas (ex frazione diventata nel frattempo autonoma da Muravera). «L’area in argomento non è interessata da una nuova lottizzazione o, peggio ancora, da un piano di risanamento privato – spiegano gli avvocati – bensì da un Piano particolareggiato pubblico, di pubblica utilità, pubblicato nel Buras il 28 febbraio 1995. Si tratta di un Piano che oggi è ancora efficace e, quindi, dotato della quasi totalità delle previste opere di urbanizzazione (strade, rete idrica ed elettrica e via dicendo.)».

Per i proprietari e i loro legali, dunque, non si tratterebbe di una semplice lottizzazione, visto che è stato pubblicato sul Buras e ha potuto beneficiare di importanti contributi pubblici. «Solo di recente, e a proprie spese, numerosi proprietari coinvolti hanno scoperto l’esistenza di un piano di risanamento – sottolineano gli avvocati – e di un progetto esecutivo di opere pubbliche primarie per la sanatoria di opere abusive».

I terreni

Sulla restituzione dei terreni, poi, i legali Rabissioni, Corrias e Di Mauro fanno sapere che su quelle aree «sorgono fondamentali infrastrutture stradali, elettriche, idriche e fognarie. Su uno di questi lo stesso Comune ha perfino edificato un’immobile. Pertanto pensare che si possa arrivare ad una restituzione entro novanta giorni (come prevede l’ultima sentenza del Tar per un giudizio di ottemperanza) pare davvero irreale». Insomma, la battaglia giudiziaria è ancora tutt’altro dall’essere chiusa e c’è chi ancora spera di poter costruire.



RIPRODUZIONE RISERVATA