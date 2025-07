Villa Pollini, la Soprintendenza acquisisce l’intera proprietà  

Villa Pollini, in via Jenner, è una delle sedi operative della Soprintendenza già dal 2007, ma fino a poco tempo fa una vasta porzione della storica tenuta era ancora di proprietà privata. Di recente lo scenario è cambiato: la Sovrintendenza, già titolare della “parte nobile” dell'edificio principale, ha acquisito anche la cosiddetta “zona rustica” retrostante divenendo così proprietaria al cento per cento della magnifica villa rosa che fronteggia l'ingresso dell'ospedale Microcitemico. «Come avvenuto per villa Congiu Pattarozzi, nel Corso, anche in questo caso abbiamo esercitato il diritto di prelazione», spiega la soprintendente, Monica Stochino, «acquisendo la titolarità di una vasta porzione di terreno che ancora non era nostra e soprattutto quella di quattro magazzini un tempo utilizzati per la conservazione del grano e degli attrezzi agricoli».

Il prezzo

L'acquisizione, completata nel giro di quattro mesi e costata poco più di un milione di euro, consentirà alla Soprintendenza di avere a disposizione nuovi importanti spazi. «I magazzini saranno restaurati», annuncia Stochino, «e verranno ripristinate anche le vecchie coperture utilizzando le tegole originali che sono state conservate dagli ex proprietari. In futuro i quattro corpi ospiteranno nuovi laboratori e si trasformeranno anche in preziosi depositi per i reperti archeologici, dei quali c'è grande bisogno. Personalmente sono molto soddisfatta perché sono quasi a fine mandato e si tratta di un altro passo verso la razionalizzazione di tutte le nostre strutture».

I due nomi

«Villa Pollini, detta anche Villa Doloretta», come recita la scheda illustrativa del ministero della Cultura, «sorge ai piedi del colle di San Michele e deve il suo nome al conte Gaetano Pollini, commerciante di grano trapiantato in Sardegna ma di origine ligure, che la fece costruire nel 1812». L'edificio fa parte di un nucleo urbano che comprendeva anche una cappella, dedicata all'Immacolata, oggi distrutta, cui sono legate numerose leggende, i locali per l'attività agricola e per il personale. Di fronte si sviluppa un ampio giardino dove svetta un gigantesco ficus. «I diversi proprietari che, dopo i Pollini, hanno abitato la villa, tra cui Francesco Zedda Piras, che in onore della consorte, la chiamò Villa Doloretta, hanno modificato la disposizione interna originaria, di cui non sono rimaste testimonianze». Dal 2007, dopo un primo intervento di restauro, la villa ospita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (Abap).

RIPRODUZIONE RISERVATA