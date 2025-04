Villa Piercy, viaggio in 150 anni di storia 

Tra il 25 e il 27 aprile, a Badde Salighes, nella biblioteca storica di Villa Piercy, l’associazione culturale “Benjamin Piercy” e la Pro Loco propongono una importante iniziativa legata alla storia della Sardegna degli ultimi 150 anni.Si tratta di un viaggio tra memorie dimenticate, manoscritti segreti e suggestioni letterarie. Non riguarda solo Badde Salighes, ma vuole far conoscere quello che è stato fatto per riportare agli antichi splendori Villa Piercy, edificio e borgo appartenuto alla famiglia di Benyamin Piercy.Si tratta di una raccolta di libri, oggetti e documenti inediti, che unisce narrazione, storia e intrighi internazionali, romanzati ad hoc: saranno riproposti, con la guida appassionata di Elisabetta Uda.Si attraverserà oltre un secolo di storia della Sardegna, dell’Italia e dell’Europa, nei sotterranei di Villa Peircy, luogo magico da scoprire.

