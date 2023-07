Villa Piercy, porta del turismo 

Una dimora incantevole, immersa nel verde di Badde ‘e Salighes. Candida, maestosa, realizzata alla fine dell’Ottocento. Il suo passato cela aneddoti, traguardi conquistati da un intero territorio in oltre un secolo di storia. Ieri Bolotana ha voluto rendere omaggio all’ingegnere inglese Benjamin Piercy, a quell’uomo che ha segnato la rinascita economica dell’Isola e che ha portato le strade ferrate in Sardegna. «Villa Piercy deve diventare un vero centro culturale, la porta del Marghine», afferma Mario Bussa, presidente dell’associazione Benjamin Piercy: «Proprio in queste ore abbiamo arricchito la biblioteca storica, grazie a una corposa donazione di 2000 volumi. Oggi ha più di tremila pezzi». Intanto, nelle campagne di Bolotana si è parlato pure di trasporti: «Per ora l’invocato passaggio della ferrovia Nuoro-Macomer da Arst a Rfi non può avvenire», dice l’assessore regionale Antonio Moro: «Siamo pronti, però, a dialogare con il Governo».

Centro culturale

Un luogo da valorizzare, porta turistica per un territorio da tempo a caccia di un rilancio. Le bellezze naturalistiche non si discutono, così come la portata storica di un luogo intriso di magia. Gli amministratori del Marghine e i componenti dell’associazione culturale nata nel 2019, e dedicata all’ingegnere inglese, non hanno dubbi: «Sono migliaia i turisti che hanno raggiunto questi luoghi e fatto visita a questa dimora, nell’ultimo anno», dichiara Mario Bussa, «ecco perché siamo convinti che la strada imboccata sia quella giusta. Adesso dobbiamo continuare su questa via e rafforzare l’offerta, per rendere Villa Piercy una destinazione sempre più appetibile». Il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi: «Il nostro sogno è quello di aprire Villa Piercy tutti i giorni, affidando la gestione a una ditta specializzata. Stiamo lavorando in questa direzione». Per ora l’antica dimora registra ottimi numeri, sebbene la gestione affidata alla Pro Loco possa contare solo su un’apertura limitata al sabato e alla domenica, nonché ai festivi.

Biblioteca storica

Inaugurata nel 2020, la biblioteca di Villa Piercy rappresenta il gioiello di una costruzione finemente restaurata e dove gli ambienti sono stati riprodotti con cura, senza alcun artifizio. E se prima i volumi sistemati al pianterreno erano stati offerti in larga misura dalla famiglia dell’ingegnere inglese, con tanto di documenti originali recuperati dopo assidue ricerche, da ieri il copione è differente. La biblioteca si arricchisce di ulteriori 2000 libri, attraverso tre donazioni: Maria Grazia Cadoni ha ricordato Susi Trova; Speranza Del Piano ha parlato di Lorenzo Del Piano e Renato Figari dei coniugi Oliveti-Figari. «Ora abbiamo più di tremila volumi, ci sono manoscritti e documenti anche del 1600», afferma con orgoglio Mario Bussa: «Possediamo pure alcuni fogli che testimoniano la corrispondenza con Giuseppe Garibaldi». La cantante Maria Giovanna Cherchi, protagonista di un concerto ieri sera a Badde ‘e Salighes, aggiunge: «Questo luogo è magico, importante non solo per i bolotanesi ma per tutti i sardi».

Nuoro-Macomer

Nel giorno in cui Badde ‘e Salighes ha ricordato con un convegno la straordinaria figura di Benjamin Piercy, l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, ha prima citato l’ingegnere della ferrovia sarda, poi ha virato sull’attualità: «Per ora Arst non può cedere la tratta Nuoro-Macomer a Rete ferroviaria italiana. Stiamo parlando di una linea a scartamento ridotto».

RIPRODUZIONE RISERVATA