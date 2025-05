Villa Pernis, un giardino d’altri tempi 

«Una meraviglia, uno spettacolo che presto tutti, dopo mesi e mesi di lavori, potranno ammirare». Con queste parole la sindaca Monica Ortu annuncia la fine dei lavori del giardino storico di Villa Pernis, una passeggiata che racconta la storia del paese. I lavori, iniziati lo scorso agosto grazie ai i fondi del Pnrr, quasi un milione e mezzo di euro, sono alle battute finali e presto il Comune annuncerà la data dell’inaugurazione dell’area verde completamente rinnovata.

Le anticipazioni

Intanto però la sindaca dà qualche anticipazione. «Il giardino ha mantenuto l'impronta originaria - spiega - Le principali correzioni sono state fatte nella zona dove si trovano i due quadrati. Qua sono state aggiunte varie alberature, visto che molte erano danneggiate, era la zona più secca. Ma soprattutto ora questi spazi potranno ospitare degli eventi pubblici e diversi percorsi guidati, anche per chi ha delle disabilità motorie». Nel giardino dove sono presenti esemplari secolari come la monumentale magnolia, le palme Washingtonia e due pini Araucaria, sono stati installati anche dei totem dove è possibile collegarsi per scoprire l'edificio, ma anche diversi pannelli che raccontano la storia della villa e del giardino.

Il muro

Un pannello spiegherà ai futuri visitatori anche la scoperta fatta durante i lavori di ristrutturazione. E cioè un tratto del muro che reggeva la passeggiata sopraelevata che tagliava in trasversale, rispetto al viale centrale, il giardino. Un’ immagine che risale a oltre un secolo fa, quando nel complesso di 15mila metri quadrati all’ingresso di Milis viveva la famiglia di Benvenuto Pernis che si era stabilito nel paese degli agrumi per far nascere un imponente allevamento di cavalli. «Con la presenza fissa della Soprintendenza - spiega Ortu - L’opera è stata ristrutturata e valorizzata». Ma è stata rimodernata anche la biglietteria. Ora il Comune di Milis è al lavoro per affidare la gestione. A breve, grazie a ulteriori 300mila euro della Programmazione territoriale, partiranno anche i lavori interni. «Sarà ristrutturato il bar ristorante, con il rifacimento del pavimento in gres. Ci sarà poi la sostituzione degli infissi e degli impianti. Un luogo rinnovato per accogliere tutti».

