Villa Pernis, lite per i soldi  

Il Comune guidato dal commissario straordinario Antonio Massidda ha dato mandato a legale di fiducia romano per resistere in giudizio. In realtà l’azienda Fiore non è l’unica ad aver effettuato ricorso, anche altri 5 soggetti hanno presentato appello contro la graduatoria finale stilata dal Ministero a giugno dell’anno scorso, uno di questi però è già stato rigettato dal Tribunale amministrativo.

L’importante cifra per il parco storico Villa Pernis è in bilico perché l’azienda romana, che gestisce parchi storici, ha presentato ricorso essendo risultata al di fuori della graduatoria nella quale Milis è in ultima posizione, idonea quindi al finanziamento.

Il Comune difende il finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro ottenuto con il bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza al centro di un ricorso al Tar del Lazio presentato dalla società Fiore srl di Roma.

Braccio di ferro

L’importante cifra per il parco storico Villa Pernis è in bilico perché l’azienda romana, che gestisce parchi storici, ha presentato ricorso essendo risultata al di fuori della graduatoria nella quale Milis è in ultima posizione, idonea quindi al finanziamento.

Un milione e 400mila euro che occorreranno per il restauro e la valorizzazione di Villa Pernis, importante polo ambientale, culturale e architettonico che già qualche anno fa era entrato nella rete dei giardini storici della Sardegna.

Il Comune guidato dal commissario straordinario Antonio Massidda ha dato mandato a legale di fiducia romano per resistere in giudizio. In realtà l’azienda Fiore non è l’unica ad aver effettuato ricorso, anche altri 5 soggetti hanno presentato appello contro la graduatoria finale stilata dal Ministero a giugno dell’anno scorso, uno di questi però è già stato rigettato dal Tribunale amministrativo.

«Non ci fermiamo»

«Abbiamo buone motivazioni per resistere contro il ricorso della società Fiore. Intanto però proseguiamo ininterrottamente con gli adempimenti procedurali che il Ministero della Cultura ci ha chiesto per portare avanti il progetto», precisa Massidda.

Risorse imperdibili per Milis e per tutto il territorio: quasi un milione e mezzo per riqualificare il parco di Villa Pernis, per la sua rigenerazione ambientale e la valorizzazione del suo ricco patrimonio culturale e rurale. Una battaglia civica «per noi doverosa – aggiunge Massidda - crediamo nel progetto di rigenerazione di villa Pernis-Vacca, è un sito che ha una sua storia importante e rappresenta anche un fondamentale attrattore turistico per il territorio».

La storia

Villa Pernis fu costruita alla fine dell'Ottocento da Benvenuto Pernis rappresentando una moderna azienda agricolo-zootecnica, famosa per l'allevamento di cavalli anglo-arabo-sardi destinati all'esercito regio, e per le produzioni agrumicole e olivicole nel parco di 4 ettari. Lo stabilimento negli ultimi anni ha ospitato importanti eventi e convegni, tra cui Primavera in giardino e la rassegna del novello.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata