Villa Pamphili, la donna era russa 

Roma. La piccola Andromeda è stata uccisa pochi giorni prima di compiere un anno di vita. La madre, che ora ha un'identità, Anastasia Trofimova, di anni ne aveva 28 ed era arrivata in Europa nel 2023 da Omsk, città della Siberia meridionale, in Russia. Il giallo di Villa Pamphili - i due corpi trovati il 7 giugno scorso a poche centinaia di metri l'uno dall'altro - sembra finalmente chiarirsi, anche se restano molti tasselli da sistemare per completare il puzzle. L’indagine della Procura di Roma resta rubricata come omicidio volontario aggravato, accusa contestata a Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, l’uomo fermato il 13 giugno scorso sull’isola di Skiathos, in Grecia, dove era arrivato in aereo dopo aver pagato il biglietto con una delle tre carte di credito che aveva con sé.

Il passato

E dal suo passato continuano ad emergere ogni giorno elementi imprevedibili: nel 2020 avrebbe ottenuto il beneficio fiscale di 863.595,90 euro per la produzione del film “Stelle della Notte”, in cui Ford compare come regista. Il ministero ha avviato le dovute verifiche.

Gli inquirenti, intanto, grazie anche alla collaborazione dell'Fbi e delle autorità maltesi - dove Anastasia era arrivata nel settembre del 2023 - sono riusciti ad accertare chi fosse la “donna dei tatuaggi”, quel corpo già in stato avanzato di decomposizione su cui è stato, al momento, impossibile accertare le cause della morte.

La piccola Andromeda Ford, così come risulta dalla pratica avviata da Kaufmann all'ambasciata americana di La Valletta, è stata invece strangolata dal padre la sera del 6 giugno e poi lasciata vicino a una siepe nella grande area verde della capitale.

La madre della vittima

Utile a ricostruire il vissuto della 28enne morta sarà il racconto della madre della ragazza - quando verrà ascoltata dagli inquirenti – individuata grazie a una testimone che ha contattato la trasmissione “Chi l'ha visto?”.

Determinante per il riconoscimento da parte della madre, un tatuaggio che la ragazza aveva su un piede. Nessuno, però, aveva presentato una denuncia di scomparsa e quindi le ricerche si sono trasformate in una vera e propria corsa a ostacoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA