Villa Pamphili, identificata la donna morta 

Roma . Un’accelerazione improvvisa che potrebbe portare alla soluzione del giallo. La donna trovata morta sabato, assieme a quella che poi il Dna ha rivelato essere la figlia, di appena sei mesi, ora ha un nome. Una svolta importante nel giallo di Villa Pamphili, che potrebbe portare a dare un nome a chi ha ucciso la piccola, con segni di strangolamento ed ematomi sul corpo nonché un recente denutrimento. Il cerchio sembra, quindi, stringersi sull’identità del killer dopo il lavoro svolto per l’identificazione della donna, alta circa un metro e 60, di carnagione chiara e dai capelli biondi. Prezioso l’esame di alcuni reperti trovati a poca distanza dal luogo del ritrovamento tra cui anche i resti di una tenda. Alcuni testimoni hanno detto che madre e figlia da alcuni giorni vivevano all’interno del parco. Con loro, come raccontato, c’era anche un uomo che è stato visto la sera prima del ritrovamento con in braccio un fagotto.

