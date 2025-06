Villa Pamphili, forse la bimba è stata strangolata 

ROMA. Uccisa. Molto probabilmente strangolata la sera prima che il suo corpo venisse ritrovato a poca distanza da una siepe nel cuore di Villa Pamphili. È l’ipotesi formulata dagli inquirenti che indagano sulla morte della bimba di sei mesi, trovata sabato pomeriggio di vita nel grande parco verde della Capitale, e della presunta madre, il cui cadavere è stato rinvenuto a circa 200 metri di distanza. I primissimi risultati dell’autopsia, effettuata domenica sera all’Università Cattolica, raccontano di una morte per soffocamento. Sul corpo della piccola vittima sono stati rilevati segni che avvalorano la tesi dell’omicidio aggravato: un’azione violenta messa in atto con ogni probabilità da chi conosceva la donna e la piccola o era entrato in contatto con loro. Moltissimi i punti ancora da chiarire. Primo fra tutti: l’identità delle vittime. La Scientifica confronterà i profili genetici con le banche dati, mentre le impronte digitali della donna non sono registrate da nessuna parte.

Sul corpo della donna sono stati individuati alcuni vistosi tatuaggi: un surf con un teschio e un disegno floreale. Elementi che una volta resi noti potrebbero spingere chi la conosceva a farsi avanti e spiegare chi fosse quella donna di circa 40 anni. Secondo quanto accertato finora, la quarantenne e la bambina vivevano all’interno del parco, utilizzando giacigli di fortuna per la notte. La madre sarebbe forse entrata in contatto con quella comunità di senza fissa dimora che dorme nel parco, in un contesto segnato dal degrado e dall'uso di sostanze stupefacenti. Anche lunedì gli investigatori sono tornati nel parco in cerca di eventuali elementi utili. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza, nessuna ferita da arma da taglio o tracce di aggressione.

