Villa Pamphili, fermato il presunto killer 

Roma . È stato rintracciato su un’isola greca, da cui forse stava progettando di spostarsi. A sei giorni dal ritrovamento dei cadaveri di una giovane donna e della sua bambina di pochi mesi all’interno di uno dei parchi più frequentati di Roma, arriva la svolta nel giallo di villa Pamphili. A Skiathos è stato fermato Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni che deve rispondere dell’uccisione della bambina di pochi mesi e di aver nascosto il cadavere della donna, forse la compagna, di cui non si conoscono ancora l’identità e le cause del decesso. Il procuratore Francesco Lo Voi parla di «robusti indizi».

Il mandato di arresto

Per Ford è scattato così l’arresto provvisorio al quale seguirà quello per l’estradizione: con la procedura accelerata ci vorranno 20-25 giorni per trasferirlo in Italia. Per gli inquirenti c’è «un ragionevole sospetto che si sia trattato di un duplice omicidio». La donna è stata trovata nuda, chiusa in un sacco, sotto una siepe. Ford è stato visto in più occasioni in compagnia di mamma e figlia, come testimoniano anche alcune immagini dei circuiti di videosorveglianza, si è allontanato dall’Italia abbandonandole e non ha chiamato i soccorsi. Resta da chiarire il movente dell’omicidio della bimba di pochi mesi, morta forse il giorno prima del ritrovamento. Lo stesso 46enne, durante un controllo avvenuto nei giorni precedenti il ritrovamento, avrebbe detto di essere il padre.

Il piano di fuga

L’uomo era partito due giorni fa, l’11 giugno, da Fiumicino con un volo di linea e non è escluso che stesse pianificando di lasciare l’isola greca per far perdere le sue tracce. A dare un prezioso contributo agli investigatori della squadra mobile di Roma una segnalazione arrivata alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Un cittadino, dopo la diffusione delle immagini dei quattro vistosi tatuaggi trovati sul corpo della donna, ha contattato il programma raccontando di aver visto la coppia litigare pochi giorni prima del ritrovamento in una piazza del centro storico. «Lui strattonava la donna nonostante avesse una bimba in braccio». Una lite violenta tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che poi lo avevano identificato. Le indagini vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda, a partire dall’identità della donna e alle cause della sua morte. Le prime tracce dei tre in Italia risalirebbero ad aprile. Hanno utilizzato i servizi della Caritas, sono stati avvistati spesso a Villa Pamphili e anche in altre zone della Capitale.

