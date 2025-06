Villa Pamphili, erano madre e figlia 

Roma. Piccoli tasselli di un puzzle complesso. Il giallo di Villa Pamphili - il ritrovamento, a poche ore di distanza, dei corpi di una neonata di circa sei mesi e di una donna di circa 40 anni - resta rompicapo per gli investigatori, impegnati a dare un’identità alle vittime e a individuare l’autore, o gli autori, di quello che la Procura considera un duplice omicidio aggravato.

I testimoni

Ieri la versione online del Corriere della Sera riferiva che la donna, grazie all’incrocio sulle banche dati internazionali, è stata identificata come una donna dell’Est Europa, madre della piccola, e che un testimone ha riferito che sono romene ed erano già state notate in compagnia di un uomo, che ora gli investigatori stanno cercando. Alcuni testimoni, inoltre, riferiscono che sabato hanno visto una persona aggirarsi all’interno dell’area verde con in braccio una sorta di fagotto.

Più persone coinvolte

Intanto dalle prime verifiche è emerso che il sacco che conteneva il corpo della donna non sarebbe stato trascinato ma piuttosto adagiato vicino ad alcuni oleandri, poco distante da uno degli ingressi sulla via Olimpica. Il dettaglio farebbe ritenere poco probabile che l’operazione sia stata portata a termine da una sola persona. Intanto sembra confermata l’ipotesi che la donna e la bambina siano morte in momenti diversi. Il decesso della donna, ritrovato in avanzata decomposizione, precederebbe di alcuni giorni quello della neonata, trovata sabato intorno alle 16 nei pressi di una siepe all’interno del parco, a circa 200 metri dal corpo della madre. Il pm Antonio Verdi, titolare del fascicolo, ha affidato l’incarico per le autopsie, che verranno eseguite domani al Policlinico Gemelli. Da un primo esame esterno non sarebbero emersi segni evidenti di violenza sui due corpi. Intanto chi indaga sta tentando di ricostruire le ore precedenti al ritrovamento attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in particolare tra via Olimpica e via Aurelia Antica. Si stanno inoltre raccogliendo testimonianze per verificare se la donna e la bambina gravitassero nella zona di Villa Pamphili, frequentata anche da persone senza fissa dimora che spesso trascorrono la notte in giacigli di fortuna. Anche per verificare questo aspetto ieri gli investigatori sono tornati sul posto per un ampio sopralluogo. In alcuni cassonetti sarebbero stati recuperati alcuni documenti.

