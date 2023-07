Villa occupata, il sindaco: «La soluzione entro un paio di giorni» 

«La villa abbandonata del settore A di Torre degli Ulivi, occupata da una coppia da quasi due mesi, è diventata un problema per tutti i residenti sia dal punto di vista igienico sanitario che per la sicurezza: chiediamo al Comune di intervenire». Giampaolo Acri, uno dei residenti che confina con la grande casa di proprietà di una società di Panama, abbandonata ormai da anni, lancia l’allarme: «Chiediamo un intervento immediato da parte del sindaco. Quella casa è diventata un problema. L’Asl ha eseguito un sopralluogo il 27 giugno e ha inviato una relazione al Comune per chiedere lo sgombero immediato».

Indaga la polizia locale, ed è intervenuta anche la Procura: l’immobile, che si trova nel cuore del condominio di Torre degli Ulivi A, potrebbe essere presto sgomberato, e i due occupanti denunciati per essersi introdotti all’interno di una proprietà privata. «Siamo al lavoro per risolvere questa vicenda e garantire la sicurezza dei cittadini – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, mi sono confrontato con la nostra polizia locale e con i carabinieri, entro un paio di giorni sarà pronto il provvedimento che obbligherà queste persone a lasciare la villa abbandonata».

