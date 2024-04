Villa occupata da abusivi: da 18 anni la Regione tenta di rientrarne in possesso  

La villa dovrà diventare, se non cambieranno i programmi, la nuova sede della base navale del Corpo forestale di vigilanza ambientale, attualmente in via Ariosto. Ma la Regione da 18 anni non riesce a rientrarne in possesso, prima a causa di una contesa giudiziaria, poi perché gli occupanti abusivi che l’hanno abitata non rispettano le ingiunzioni.

Venerdì gli agenti si sono presentati per l’ennesima volta davanti al cancello della casa, 400 metri quadri con giardino al numero 9 di via Riva di Ponente, a un passo dal porto, ed hanno notificato una diffida agli occupanti: un marocchino con cittadinanza italiana e altre tre persone seguite dai servizi sociali del Comune. È l’ennesimo atto ingiuntivo, un ultimatum, prima che si attivino le complesse procedure con il tribunale.

Vicenda kafkiana

L’immobile è da anni al centro di una vicenda kafkiana. Costruito negli anni ‘40, era di proprietà dello Stato fino a quando, nel 2013, è stato trasferito alla Regione. Nel 1998 viene occupato da un uomo che sostiene di averla avuta in concessione ma nel 2006 i giudici del Tribunale di Cagliari, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, lo condannano a “rilasciarlo immediatamente” perché risulta essere occupante abusivo e, peraltro, non ha mai pagato i canoni di affitto, tanto che nel settembre 2008 risultava debitore di oltre 94mila euro nei confronti dello Stato.

Ma da quel momento tutto rimane com'era: i canoni continuano a restare insoluti e nessuno per molto tempo dà esecuzione alla sentenza, notificando lo sfratto.

La strana causa

Ma non è finita: nel 2014 l’occupante abusivo la affitta a una donna con la quale stipula una scrittura privata, ma a luglio del 2018 si rivolge al giudice per tornare in possesso del bene, sostenendo che l’inquilina non aveva rispettato i suoi impegni. Incredibilmente il giudice gli dà ragione e spiega che «...la circostanza che il ricorrente sia stato destinatario di un provvedimento di rilascio in favore dell'amministrazione proprietaria dello stabile trattasi di elemento del tutto irrilevante ai fini che qui interessano poiché riguarda i rapporti tra lui e l'ente concedente...». Passano gli anni e la casa viene occupata da altri inquilini, che ignorano altri avvisi di sfratto, l’ultimo venerdì. La realtà è inquietante: dopo 18 anni di tentativi i legittimi proprietari non sono riusciti a entrare in possesso del loro bene.

