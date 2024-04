Villa Muscas, via ai lavori di restauro Tempi stretti per non perdere i fondi  

Dopo anni di degrado e abbandono, intervallati da proteste e annunci evidentemente disattesi, Villa Muscas è pronta a rinascere. La svolta è messa nero su bianco, nella determina a firma del dirigente del servizio Lavori pubblici, che annuncia l’aggiudicazione dei lavori alla Cgp Srl di viale Poetto: società che dovrà occuparsi della riqualificazione della struttura di via Sant’Alenixedda destinata a diventare un “Distretto della Musica sempre più competitivo sulla scena nazionale e internazionale per quanto concerne il turismo culturale/musicale”, così si legge nel documento predisposto dagli uffici competenti del Comune che riaccendono i riflettori sulla struttura nata come monastero dei frati, poi passata alla famiglia Muscas, che nel 1845 la cedette al Comune perché la destinasse a scuola di agraria. Sino a trasformarsi in Centro della cultura contadina, e dal 2019 in un monumento all’incuria, con il lucchetto al cancello e oltre solo incuria.

Ma passato e presente ora sono pronti a essere archiviati. Grazie al finanziamento regionale che con apposita convenzione dell’ottobre 2021 ha messo a disposizione delle casse comunali 2 milioni di euro. Risorse preziose per riportare in vita questo pezzetto di Cagliari chiuso da circa cinque anni e che rischiava seriamente di restare tale a causa della consegna lavori in ritardo rispetto alla programmazione e di un iter infinito. Necessario quindi dare un’accelerata. «Ulteriori ritardi comporterebbero la perdita del finanziamento regionale, con imputazione dei costi al bilancio comunale», si legge nella determina che cancella sul nascere eventuali «danni patrimoniali gravi all’ente».

