Villa Maria Pia, quartier generale del Parco 

Villa Maria Pia, il casale d’epoca di proprietà comunale che era stato affidato in gestione alla piccola società cooperativa Orn-Est, diventerà il quartier generale cittadino del Parco di Porto Conte e sede provvisoria del Consiglio comunale. Una ipotesi al vaglio dell’Amministrazione che però sta già facendo discutere. Ma non solo. Sulla Villa pendono una serie di procedimenti giudiziari che potrebbero ingessarla e ostacolare ogni futuro progetto di rilancio.

Per 60 anni Villa Maria Pia ha rappresentato un monumento al degrado, ma l’immobile di proprietà comunale, grazie a un finanziamento della Regione, da ex colonia penale in disuso era finalmente diventata una struttura ricettiva dal sapore retrò. Quindici camere immerse nel verde, tra il mare e la laguna, suggestiva location del film “Chi salverà le rose?” del regista Cesare Furesi. Doveva essere una scommessa vincente ma è finita a colpi di carte bollate. Nel dicembre 2023, infatti, il Comune ha emesso l’ordinanza di sgombero nei confronti della cooperativa ritenendo la concessione scaduta. La cooperativa si è rivolta al Tar e la decisione dei giudici è attesa per fine anno. A giudizio dei vecchi gestori della Villa, dunque, il Comune avrebbe “forzato la mano”, «ma restiamo convinti – scrivono – che ci siano le condizioni per instaurare un dialogo costruttivo a beneficio di tutte le parti». (c.fi.)

