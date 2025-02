«Villa Laura e Area Cocco, la Regione trasferisca la proprietà al Comune» 

Si parte da un principio: «Per recuperare tutta l’area di Tuvixeddu e Tuvumannu serve un piano strategico», dice Maria Antonietta Mongiu, archeologa ed ex assessora regionale ai Beni culturali. Chi potrebbe farlo? «Il Comune, ma solo se messo nelle condizioni di agire». Tradotto: «La Regione dovrebbe trasferire il prima possibile all’amministrazione comunale la proprietà», e le risorse finanziarie, «di Villa Laura e dell’ex Area Cocco», entrambe in viale Sant’Avendrace, «che quando ero assessora regionale avevamo acquisito immaginandole come ingresso al parco di Tuvixeddu. Avevamo anche trovato i fondi», 5 milioni di euro, «per riaprire Villa Laura, riqualificando il giardino con le tombe e i pozzi ma dopo 17 anni è tutto in stato di abbandono», dice l’esperta. Dunque, si parte dal trasferimento di queste proprietà, che la Regione non può evidentemente gestire direttamente, e poi si sviluppa un piano. «È necessario fare intanto un lavoro paesaggistico», dice ancora la professoressa Mongiu. «Villa Laura era stata acquistata con lo scopo di farne la porta d’ingresso del parco, nell’ex Area Cocco invece doveva nascere una piazza. Quello che oggi è Tuvixeddu è irrispettoso della storia». ( ma. mad. )

