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Porto San Paolo.
26 marzo 2026 alle 00:25

Villa Joy, un affare da dieci milioni 

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Vale oltre dieci milioni la compravendita di Villa Joy, la storica residenza di Cala Finanza acquistata qualche mese fa dalla società Tavolara Bay che fa capo alla holding brasiliana Jhsf Capital guidata dall’immobiliarista José Auriemo Neto. Un tassello della vasta operazione che il gruppo vuole portare avanti a Porto San Paolo con un albergo, 40 ville, campo da golf e porticciolo.

Fatta costruire alla fine degli anni Sessanta, Villa Joy è entrata nei primi anni Settanta nella disponibilità dell’imprenditore Peppino Leone, scomparso pochi mesi fa, dopo la chiusura dell’operazione. Leone era partito giovanissimo per lavorare nelle miniere del Belgio, approdando poi negli Stati Uniti, dove aveva costruito la propria fortuna nel settore immobiliare. Amico personale di Bettino Craxi, ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la Sardegna

«Negli ultimi anni la proprietà era stata messa sul mercato e Peppino Leone si era affidato a noi per gestire la vendita – spiega Lino Mura, titolare dell’agenzia immobiliare Brilas -. È stato così costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha seguito l’iter della trattativa, affrontando anche alcune questioni giudiziarie legate alla villa, tra cui un procedimento per irregolarità urbanistiche e un altro connesso a un evento internazionale ospitato nella proprietà. Entrambi i contenziosi sono stati risolti positivamente».

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