Villa Joy resta sotto sequestro: la Gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha convalidato il sequestro preventivo d’urgenza, disposto dal pubblico ministero Sebastiano Carpinato ed eseguito una settimana fa, dell’immobile di Cala Finanza, di 36 container e di alcune aree a ridosso sempre di proprietà della società italo-brasiliana Tavolara Bay. Una decisione che non entra nel merito della vicenda (sulla quale si esprimeranno i giudici) ma accoglie integralmente le argomentazioni del pm sotto il profilo delle esigenze cautelari.

Le accuse

Hanno trovato, dunque, conferma le conclusioni del Corpo Forestale, dei carabinieri del nucleo per la tutela dei beni culturali e dell’ispettorato del lavoro che riguardano il presunto utilizzo non autorizzato di Villa Joy come struttura turistico ricettiva (ristorante), collegata ad un’area attrezzata di circa 540 metri quadri, e la realizzazione di sterrati e piste, anche anche queste secondo il pubblico ministero non autorizzate, nell’area di Cala Finanza. Nel provvedimento di sequestro si osserva che le strutture qualificate come temporanee e stagionali necessitano comunque di movimentazione dei terreni, allacciamento alla rete dei servizi e l’occupazione di aree di particolare pregio. Un’indagine che è partita in sordina con le prime verifiche a febbraio, molto prima che il caso esplodesse.

L’inchiesta vede indagati, a diverso titolo, Felipe Goes de Faria, presidente del cda di Tavolara bay, Alberto Biancu, ad della stessa società all’epoca dei fatti, come committenti delle opere, Gian Paolo Biancu, rappresentante dell’impresa Hermea, Cristian Pireddu e Gonario Russo, direttori dei lavori. I difensori dei vertici di Tavolara Bay, Gianluca Aste e Fabio Varone, stanno studiando gli atti per un eventuale ricorso al tribunale del riesame.

È aperto anche il fronte dei ricorsi amministrativi, dove Tavolara Bay è assistita dagli avvocati Marcello Clarich e Gian Comita Ragnedda. La società non ha commentato gli ultimi sviluppi.

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