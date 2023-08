Villa in vendita all’asta in via Vittorio Veneto 

Asta per la vendita di un immobile di proprietà comunale, da alienarsi a corpo e non a misura. Lo annuncia il Comune che ha pubblicato un avviso: I soggetti, in possesso dei requisiti previsti nel bando pubblico, interessati a partecipare all'asta dovranno presentare l'offerta, allegando i documenti richiesti, entro e non oltre il 25 agosto all’indirizzo Comune di Cagliari, Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza, Via Roma numero 145, 09124 Cagliari, da recapitare all’Ufficio di Protocollo Generale del Comune, in Via Crispi n. 2 a Cagliari.

Le offerte

Le offerte, da presentare secondo quanto previsto nel bando, devono essere corredate da documenti e dichiarazioni previsti a pena di esclusione. L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal presente bando di gara e dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'offerta, salvo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base d'asta. Gli interessati potranno prendere visione sul sito www.comune.cagliari.it della scheda contenente gli elementi essenziali ai fini della determinazione del prezzo offerto e dell'eventuale altra documentazione utile.

Apertura delle buste

A partire dalle ore 11 del 30 agosto 2023 si procederà con l'apertura delle buste presso l'Ufficio Patrimonio del Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza del Comune di Cagliari, ubicato in Via Nazario Sauro, civico 19, piano quarto.

