Villa Fadda, un muro a rischio crollo 

Se è vero che in alcune strade dopo le ordinanze sono arrivati muratori e ponteggi, è altrettanto vero che ci sono ancora tante, troppe, palazzine o vecchie case abbandonate da anni che continuano a perdere pezzi su vie e marciapiedi. E il pericolo è continuo per i pedoni che si trovano a dover passare sotto edifici pericolanti ma anche per le auto parcheggiate sotto i ruderi e che rischiano di essere prese in pieno da mattoni e calcinacci.

È il caso ad esempio di Villa Fadda in via Marconi: qui un pannello di compensato anni fa aveva arginato il pericolo crollo da una parte della facciata ma adesso i mattoni rossi crudi continuano a venire giù da un muro di fianco. E anche il giardino che due anni fa era stato bonificato completamente dalla ditta Fratelli Campus e da Cocco Giardini su ordine della curatrice fallimentare, è di nuovo una selva intricata con rami e foglie che sbucano nella strada.

Ormai non si intravedono nemmeno più i portoni e le finestre del piano inferiore mentre tutto il resto resta pericolante ma per fortuna non accessibile.

L’edificio che un tempo ospitava l’Omni (Opera nazionale di maternità e infanzia), rifugio per giovani madri, è sotto la tutela della Soprintendenza e per questo non può essere demolita. Ed è pericolante anche il muro, sempre in ladiri, di una vecchia casa a pochi passi da villa Fadda, in vendita da tempo così come il muro, su via santa Maria, delle ex distillerie Capra. Ma la lista è lunghissima dal centro alla periferia, dove anche le più moderne palazzine perdono pezzi.

