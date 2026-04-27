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28 aprile 2026 alle 00:25

Villa Fadda, quando il degrado è vincolato 

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Degrado e pericoli a Villa Fadda che continua a crollare tra l’indifferenza generale e un vincolo della Soprintendenza che impedisce di buttare giù una struttura ormai quasi del tutto crollata e pericolosa per tutti . Qualche mese fa a seguito delle forti piogge era crollato un intero muro laterale, contenuto poi con delle reti per non fare finire pietre e mattoni in strada.

Poi la recinzione ha ceduto, le macerie non sono state rimosse e i pedoni che dovrebbero passare lì sotto in quello che è il percorso pedonale sono costretti a deviare in mezzo alla strada. «È assurdo che lascino tutto così perché c’è un vincolo», dice un residente della zona mentre si ferma a guardare lo scempio. «Che tutela può avere un immobile di cui non c’è più niente da recuperare? Avrebbero dovuto pensarci prima e salvare questa villa bellissima che è stata lasciata morire».

La splendida palazzina dell’Ottocento, pare progettata dal Cima, un tempo ospitava l’Omni (Opera nazionale di maternità e infanzia), rifugio per giovani madri. Quando chiuse l’Omni iniziò il periodo del lento abbandono e del declino, senza che nessuno, né i proprietari, né il Comune che dal 1940 fino a una ventina di anni fa pagava l’affitto, abbiano fatto mai niente per evitare che succedesse tutto questo. (g. da.)

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