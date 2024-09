Villa Fadda, nuovi pannelli contro i crolli 

Il recupero ormai sembra qualcosa di impossibile, ma almeno continua la messa in sicurezza di Villa Fadda, la splendida palazzina dell’Ottocento in via Marconi progettata dal Cima, ormai crollata quasi al 90 per cento.Nei giorni scorsi è stata completata la sistemazione di alcuni pannelli anche nelle parti laterali della facciata da dove continuavano a cadere pezzi di mattoni e di calcinacci che mettevano a rischio i pedoni.I pannelli vanno ad aggiungersi a quello di cartongesso già sistemato qualche anno fa nella facciata principale.

La dimora è da qualche anno in mano alla curatrice fallimentare, che aveva già a suo tempo fatto mettere in sicurezza il giardino trasformato in una foresta, con l’abbattimento degli alberi pericolanti. Adesso però la vegetazione è di nuovo cresciuta rigogliosa.

E con le prime piogge si ripresenta in città il problema delle vecchie case in ladiri, abbandonate da anni che rischiano di crollare. Le situazioni critiche sono sempre le stesse perché nonostante il passare degli anni, non si è mai provveduto alla manutenzione. A cominciare dalla casa in via Trieste per proseguire con il muro delle ex distillerie Capra su via Santa Maria che già era crollato tempo fa. C’è un progetto del Comune per il recupero dell’edificio ma intanto i pericoli restano.

