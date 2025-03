Villa Fadda, l’ex gioiello cade a pezzi 

Continua la lenta agonia di Villa Fadda in via Marconi. La furia del vento dei giorni scorsi ha finito di distruggere le antiche finestre già fortemente provate da anni di abbandono e di incuria. Attraverso dai varchi ormai aperti non si intravedono più soffitti e lampadari in stile ma soltanto muri pericolanti e macerie cadute.

La splendida palazzina dell’Ottocento progettata dal Cima, è ormai crollata al 90 per cento ma non si può demolire perché tutelata dalla Soprintendenza. Ex sede dell’Omni (Opera nazionale di maternità e infanzia) è in stato di abbandono da tantissimi anni. Era l’unica in mattoni rossi crudi ad avere un singolare scantinato con il doppio fondo, spigoli in pietra e meravigliosi infissi del 700-800, che col tempo sono stati tutti rubati insieme alle mattonelle di pregio e agli affreschi. Restano i fregi alle finestre e la bellissima volta tinta di azzurro della cantina. Per il resto solo degrado e i rifiuti davanti al portone.

