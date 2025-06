Villa Eleonora, apre il cantiere 

Sarà la ditta Ghiaccio srl di Scano Montiferro ad eseguire i lavori di riqualificazione di Villa Eleonora d’Arborea. L’impresa, già nota in città per aver curato la riqualificazione di piazza Manno, si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 24,8% sull’importo a base d’asta, per un totale di 362mila euro. Dopo anni di promesse, degrado e una prima gara fallita nel 2021, si apre finalmente un nuovo capitolo per uno degli edifici simbolo della città. L’intervento, finanziato con 650mila euro dal programma “Oristano Est”, prevede non solo il recupero architettonico dell’edificio ma anche la valorizzazione del parco. Un progetto che punta a trasformare Villa Eleonora in un centro culturale e ricreativo con spazi per eventi, una caffetteria, un ristorante e aree verdi attrezzate. Il nuovo giardino sarà ispirato ai modelli all’italiana, con aiuole, camminamenti e un’area a prato destinata a ospitare concerti e rappresentazioni. Villa Eleonora non è solo un edificio da restaurare, ma un luogo carico di memoria e significato. Donata al Comune nel 1886 dall’artista e benefattore Vandalino Casu per offrire accoglienza ai poveri, fu anche orfanotrofio gestito dai francescani. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA