Villa e assegno da 12.500 euro per Ilary Blasi 

Prima decisione, anche se provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel con cui vive, a cui bisogna aggiungere il 75 per cento delle spese scolastiche e il 50 per cento delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche). L'affidamento dei figli resta condiviso. Ma la piccola Isabel, 7 anni, starà con il padre e la sua nuova compagna Noemi Brocchi a weekend alterni, più qualche giorno infrasettimanale. I due figli più grandi avranno la possibilità di scegliere quando e come stare con il padre: Cristian, infatti, il 6 novembre diventa maggiorenne e Chanel, il 13 maggio, compie 16 anni.

E poi c’è il capitolo villa. Anzi, mega villa. Si trova all’Eur, ha un campo da calcio, la palestra, la zona spa e la piscina. Gli interni sono caratterizzati da arredi di design, soffitti altissimi, tanto marmo. Francesco Totti paga, ogni mese, il mutuo. Ma la casa sarà a disposizione esclusiva della conduttrice. Che, a questo punto, come già favoleggia il gossip, la potrà condividere con il suo nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller. L’ex capitano della Roma resta proprietario dell’immbile ma non potrà più accedervi se non su invito di Ilary o di Cristian, Chanel e Isabel.

La decisione avrà validità per l'intera durata del processo.

