Villa di Tigellio, regna il degrado 

La pesante struttura di vetro e metallo innalzata anni fa è ora chiusa a più mandate. Intorno sporcizia. Vecchie sedie di plastica, qualche tavolo aggredito dalle intemperie. Dentro, il vuoto. Come la memoria che dimentica Villa Tigellio. O meglio, le tre dimore romane affacciate sul vicolo che le separa dal complesso termale. «È un sito assolutamente importante della Karales romana seppur di difficile lettura», spiega Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi, l’associazione che inventò 27 anni fa “Monumenti aperti”, quella rassegna che permise a Cagliari di scoprire i suoi tesori nascosti, i monumenti da sempre chiusi. «Quest’area archeologica riuscimmo a farla visitare intanto grazie all’aiuto fondamentale dell’archeologa della Soprintendenza Donatella Salvi, che qui aveva scavato e che Villa Tigellio l’aveva studiata e indagata,. E i cagliaritani la scoprirono anche grazie a guide speciali come i bambini delle scuole primarie capaci anche di creare momenti di teatro», ricorda Messina. «Proprio per il suo valore questo sito, che rientra nella valle di Palabanda e che comprende anche Anfiteatro e Orto Botanico, dovrebbe veramente essere esaltato».

Si sprecano tra i ruderi, i sogni e le illusioni di Stampace perché Villa Tigellio possa davvero essere valorizzata. Amata. E invece, quando molti residenti si affacciano dai palazzi di via Tigellio, via Carbonazzi o del Corso che circondano il sito antico, gettando l’occhio sull’area archeologica, l’immagine è quella dell’abbandono. A crescere, più che la speranza del riscatto, è lo sconforto. «Che altro dopo decenni di richieste, di propositi. Noi comunque non desistiamo e continueremo a pretendere che questo angolo di storia venga tutelato e valorizzato, aperto alle visite e per questo tenuto degnamente pulito», taglia corto Adolfo Costa, coordinatore del Comitato di quartiere.

Di tanto in tanto la ripuliscono. Più spesso piomba nel dimenticatoio, “cancellata” da erbacce e sporcizia che fioriscono tra le antiche rovine della Karales romana che la Cagliari moderna sembra proprio voler dimenticare. La riscopre, quando può e quando vuole, in occasione della manifestazione “Monumenti aperti”, quando finalmente l’erba alta viene potata e i rifiuti, scaraventati oltre la recinzione, raccolti. Tutto il resto è sconcio. Come in questi giorni, dove la vegetazione si è appropriata degli spazi tra pietre antiche e resti di mura, gli angoli questo «lembo di un elegante quartiere residenziale della Karales romana sorto alla fine del primo secolo acanti Cristo e frequentato, con varie trasformazioni, fino al VI-VII dopo Cristo», come scrivono gli organizzatori di Monumenti aperti nella loro pagina istituzionale.

I sogni

La sporcizia

La sicurezza

Affidata dalla Soprintendenza al Comune, l’area di Villa Tigellio era stata poi gestita per qualche tempo dall’associazione Orientare ma un problema di manutenzione a una delle passerelle non risolto aveva imposto l’alt. Era stato il presidente della commissione consiliare sulla sicurezza, Marcello Polastri, a presentare una nota agli uffici per chiedere un intervento immediato. Mai fatto. Mai eseguito. Il sito resta così chiuso. E le erbacce crescono nascondendolo.

