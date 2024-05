Villa di Tigellio, monumento all’incuria  

Villa di Tigellio? Chiusa da tre anni, esclusa dai percorsi turistici e in balia del degrado. Si tratta di un sito archeologico di notevole importanza, testimonianza di un vasto complesso abitativo di epoca Romana, eppure il cancello di via Carbonazzi è sbarrato h 24 da una catena con lucchetto arrugginito. L’erba cresce ad altezza d’uomo e ricopre non solo le splendide rovine ma anche le passerelle in legno, un tempo utilizzate per le visite. Il cartello all’ingresso annuncia “un intervento di valorizzazione” e l’allestimento di un “percorso pedonale”. Ma la realtà è diversa. Cercando notizie sul web, compare la scritta “Sito chiuso temporaneamente”. Stesso esito sul portale del Comune: “Sito chiuso e non visitabile”.

La storia dimenticata

Che la villa di epoca imperiale sia stata dimenticata lo confermano anche residenti e commercianti della zona. «All’interno non si vede mai nessuno», assicurano, «i turisti dovrebbero fare la fila, invece non sanno neanche che la villa esiste». Rammarico condiviso dagli operatori del settore. «Il parco di Tigellio è chiuso, l’erba cresce assieme ai rifiuti e all’incuria», afferma Claudia Caredda, guida turistica di Trip Sardinia, «e anche l’Anfiteatro romano non si può dire propriamente aperto: è infatti preclusa la visita alle scalinate e alle gallerie. Ripristinare la fruibilità di questi siti garantirebbe un miglioramento dell’offerta e la segmentazione del pubblico su più siti». Problema che si pone soprattutto nei giorni di crociera quando migliaia di persone affollano Castello. «Non vedendo realmente nulla e portandosi a casa una cartolina caotica e parziale della città». Il complesso di Tigellio risale al II-III secolo d.C. ed è composto da alcune domus e un impianto termale. «Nell’Ottocento», spiega la guida, «il canonico Spano riportava la presenza di stucchi e mosaici che fanno propendere verso l’ipotesi di un abitato del patriziato. D’altronde la valle di Palabanda doveva essere luogo rigoglioso dove, al riparo dai venti e protette dalla vegetazione, si sviluppavano le attività ricreative legate all’Anfiteatro». Non sorprende, dunque, la presenza di un complesso di un certo livello. «Con case dotate di sale di ricevimento e porticati, servite da un complesso termale alimentato dall’articolato sistema idrico di cui godeva la Carales romana».

L’intervento da avviare

«Il sito è di competenza comunale», afferma Monica Stochino, dirigente della Soprintendenza per i Beni archeologici. «Alcuni mesi fa sono stati fatti interventi di pulizia e c’è un progetto per la sistemazione delle passerelle, l’intervento però non è ancora partito. La villa meriterebbe di essere valorizzata anche con nuove indagini. Sentirò la funzionaria di zona, Sabrina Cisci, per far sì che il caso torni all’attenzione del Comune».La villa sarebbe appartenuta a Tigellio Ermogene, “cantore e poeta sardo vissuto a Roma, amico di Cesare, ma osteggiato da Cicerone e Orazio, che lo avrebbero fatto oggetto di battute malevole”.

