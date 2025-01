Villa di Tavolara, processo cancellato 

La prescrizione cancella il processo sulla ristutturazione della casa del custode di Tavolara. Cadono le contestazione a carico di Vittorio Marzano, assistito dagli avvocati Gian Comita Ragnedda, Danilo Mattana e Marzio Altana) di Loredana Marzano, Giuseppe Ciambella e Paolo Guglielmi, committenti dei lavori. Le accuse riguardavano anche l'architetto argentino Julio Cesar Ayllon, direttore dei lavori e a Marilena Cardone, amministratrice dell'impresa esecutrice dell'intervento bloccato dalla Procura nel 2019. La sentenza è del giudice del Tribunale di Tempio, Silvia Campesi. La tesi della Procura di Tempio è che la ristrutturazione sia avvenuta non rispettando le indicazioni vincolanti della Soprintendenza e del Comune di Olbia. Durante il processo è stato confermata una sanatoria dal Comune di Olbia dopo avere demolito un corpo di fabbrica esterno alla sagoma all’edificio. L’avvocata Susanna Deiana, parte civile per conto del Gruppo di intervento giuridico, si è opposta alla prescrizione e ha chiesto comunque la liquidazione dai danni. La difesa ha respinto la possibilità di un risarcimento, segnalando che l’istruttoria non è stata conclusa e che non esiste nessuna pendenza amministrativa riguardante l'edificio. Il giudice ha dissequestrato l’edificio che è stato restituito ai proprietari. (a. b.)

