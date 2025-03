Villa di Romazzino al re delle criptovalute 

Il ragazzo d’oro dello Iowa è il nuovo proprietario della villa di Romazzino che ha fatto registrare il valore immobiliare più alto in Sardegna e in Italia, esclusa villa Certosa (Porto Rotondo). Brendan Blumer, 38 anni, re delle criptovalute, ha acquistato la residenza dell'ex ministro del petrolio saudita Ahmed Zaki Yamani. Le prime comunicazioni sarebbero arrivate in diversi uffici di Porto Cervo: ecco chi è il nuovo condomino a cinque stelle della Costa Smeralda. Brendan Blumer è il protagonista dell’operazione immobiliare.

Blumer ha iniziato la sua storia di cripto Paperone a 14 anni, vendendo giochi online. La rivista Forbes lo ha indicato come una delle persone più ricche nel settore delle criptovalute. Blumer ha acquistato una delle ville più belle della Costa Smeralda, 350 metri fronte mare, per una superficie complessiva di 2,3 ettari: 28 camere da letto e 35 bagni, ampie terrazze, accesso privato a due spiagge, due pontili ad uso privato, tre piscine e giardini fioriti e spazi attrezzati su una superficie di circa 23mila metri quadrati. La residenza (in realtà tre ville collegate) fu acquistata da un nipote di Henry Ford, fondatore della casa automobilistica. Nel 1974 venne acquistata da Ahmed Zaki Yamani. (a. b.)

