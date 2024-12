Villa da 29 milioni all’asta ma il sequestro blocca tutto 

Pignoramento, asta fissata dal Tribunale di Tempio e poi stop alla vendita su ordine dei giudici di Massa. È successo tutto nel giro di pochi giorni per una villa da mille e una notte a Liscia di Vacca. Il valore dell’immobile è di 29 milioni di euro, stando alla stima dei periti del Tribunale di Tempio. La villa di Liscia di Vacca è di quasi 1400 metri quadri, con 37 stanze e diverse piscine (ci sono anche collegati campi da padel ed elisuperficie). Il valore è il più alto attualmente tra i beni immobili messi all’asta dal Tribunale di Tempio. Ma il colpo di scena è arrivato la settimana scorsa, a ridosso del primo tentativo di vendita. Infatti la cancelleria delle esecuzioni immobiliari ha dovuto sospendere la procedura. La villa del compendio Cussorge di Miata è infatti oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale dei giudici di Massa (Massa Carrara). Il proprietario, un noto avvocato toscano, è infatti destinatario dei provvedimenti del tribunale toscano per presunti reati fiscali e il sequestro ha congelato tutto. Paradossalmente la misura della magistratura di Massa in qualche modo favorisce la proprietà, perché la vendita giudiziaria ora è congelata. Nella villa sono stati girati film e videoclip musicali. Una perizia integrativa ha segnalato al Tribunale di Tempio anche abusi edilizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA