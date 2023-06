Villa da 100 milioni, nessun abuso 

È la villa che probabilmente è stata acquistata al prezzo più alto nella storia della Costa Smeralda (oltre cento milioni di euro) e da mesi è mirino dell’autorità Ue perché riconducile all’uomo d’affari russo Dmitry Arkadievich Mazepin. Ma villa Rocky Ram, residenza di Porto Cervo (Punta Capaccia) appartenuta fino al 2011 a Carlo De Benedetti, è anche al centro di una indagine penale. E ieri mattina il gup Marco Contu ha escluso che i lavori nella grande residenza della Costa Smeralda siano stati autorizzati illegalmente dal dirigente dell’area tecnica del Comune di Arzachena. Mario Chiodino, difeso dal penalista Jacopo Merlini, è stato prosciolto con la formula più ampia. Gli venivano contestati i reati di abuso d’ufficio e falso.

Il sequestro della torre

Si parla di lunga storia, iniziata con una verifica della Forestale e culminata nel sequestro penale di una parte della villa, sul promontorio di Punta Capaccia. La contestazione della Procura riguarda la realizzazione di un locale attrezzato in un seminterrato con nuove volumetrie residenziali e di una sorta di torretta, oltre a diverse altre opere. Gli accertamenti risalgono al 2018.

Mentre Chiodino si difendeva dalle pesanti accuse della Procura, nei mesi scorsi sono stati assolti Eleni Kinani, cipriota, legale rappresentante della Ferimod Investiments Limited, proprietaria dell’immobile, la procuratrice con delega per i lavori, la russa Elena Papsheva, il direttore del lavori, l’ingegnere nuorese Giovanni Felice Boneddu e l’esecutore dell’intervento, l’impresario di Telti Carlo Columbano. Una situazione paradossale per certi versi, perché sulla base di una perizia è stato stabilito, nel processo a carico di proprietari e committenti delle opere, che non vi è stata alcuna violazione. Ieri il giudice ha dato ragione al penalista Jacopo Merlini: non vi sono state sanatorie illegali, anche perché le volumetrie in più non erano residenziali. Ed l’ennesima assoluzione di Chiodino, che esce dalla vicenda senza neanche andare a giudizio. Il dirigente, stando all’esito dei processi, venne denunciato per ipotesi prive di fondamento.

La villa e i russi