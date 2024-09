Villa Boldetti verso la riapertura 

Una piccola discarica di amianto di cui non si era a conoscenza e che è stato necessario bonificare, e l’esigenza di aprire un cancello inizialmente non previsto: sono i due intoppi che hanno rallentato i lavori in corso nel parco di Villa Boldetti, a Iglesias. La conclusione del cantiere era prevista entro questo mese, l’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Francesco Melis, conta di riuscire a restare nei tempi.

Cosa si sta facendo

Il cantiere nel giardino della villa, in via Trexenta, splendido polmone verde inaccessibile da troppi anni, è il piatto forte nel progetto di valorizzazione del patrimonio boschivo messo in campo dal Comune, beneficiario di un finanziamento regionale di circa 90 mila euro, stanziati in favore di aree interessate da processi di deindustrializzazione in un’ottica di salvaguardia dell’ecosistema, di bonifica del territorio e di promozione delle politiche ambientali. Nel giardino sono previste la potatura e alla valorizzazione delle piante presenti, la messa a dimora di vari alberi di leccio, la creazione di un orto didattico educativo e di un giardino a labirinto, realizzato con piante di lentisco, fillirea, elicriso e bosso delle Baleari: lo scopo, spiegava a fine maggio l’assessore Melis, è fare del giardino un luogo di aggregazione, con giochi per i più piccoli. Previsti anche dei percorsi di benessere, con l’installazione di attrezzature destinate agli amanti delle attività fisiche.

Il parco a più livelli

Altri interventi riguarderanno l’area verde tra le scalinate che portano al Castello Salvaterra e via Monte Altari, destinata a diventare un parco urbano su diversi livelli, con piantumazione di alberi e arbusti e la realizzazione di alcuni sentieri che consentiranno di fruire del nuovo spazio. Per l’esecuzione degli interventi sulle due aree, il Comune può contare sul contributo di sei operai attinti dalle graduatorie dei cantieri di forestazione. (red. pro.)

