Sassari.
05 novembre 2025 alle 00:14

Villa Assunta alla Bonga Surf Family 

Un immobile del Comune da ristrutturare e in cui dar vita a progetti sportivi e sociali. L’ex cinema e sala da ballo di Villa Assunta, anni fa pure centro sociale, è stata assegnata dagli uffici di Palazzo Ducale, dopo una procedura a evidenza pubblica alla associazione Bonga Surf Family. «Vogliamo farne un centro polisportivo - spiega Marco Pistidda, riferimento della realtà attiva dal 2014 in particolare a Porto Ferro e costituita da 10 persone - Costruiremo una foresteria, la palestra per la preparazione acquatica e uno shop». Un programma comunicato al settore Politiche patrimoniali, che ha preso atto delle piante e dei prospetti sui futuri lavori che avverranno a spese della “Family”. «Contiamo di finire il prossimo anno e di far gravitare, intorno alle nostre attività, un centinaio di persone». Sfruttando il turismo di spalla e proseguendo in quella che è la cifra della Bonga Surf. «Facciamo una parte terapeutica legata al mare. Sia rivolta ai bambini con autismo che alle persone affette da parkinson o agli anziani con problemi di motilità». Lo spazio di Villa Assunta, a pochi minuti da Porto Ferro, ritroverà così un senso e un’utilità che mancava da tempo. «La frazione si è spopolata - continua Pistidda - e noi speriamo di riattivarla anche attraverso i giovani. Con l’aiuto di iniziative che aiutino a entrare in contatto con la natura».

