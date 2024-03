Villa Asquer, la casa degli ultimi aspetta un restauro 

Un pezzo di storia della città che si sgretola. Giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sotto gli occhi di tutti. Eppure nell’indifferenza generale. La splendida Villa Asquer, in viale Ciusa, è un tesoro urbanistico ed architettonico dimenticato che meriterebbe di essere recuperato. Invece cade a pezzi. Dall’alto della facciata rosa che fronteggia il deposito del Ctm piovono pezzi di intonaco e cemento, al punto che l’area sottostante è transennata da un mese. Sabato scorso sono cominciati i lavori di messa in sicurezza. Ma il restauro resta una chimera. L’idea c’è, ma non è stato ancora predisposto un progetto.

La villa si sviluppa su due livelli ed è caratterizzata da una facciata con sei finestre intervallate da specchiature celesti, ormai grigie per l’usura del tempo. All’interno un grande giardino, attualmente tutt’altro che curato, ricco di palme e ficus. Il sogno è riportare la dimora agli antichi fasti. Ma, come detto, per ora non si andrà oltre la messa in sicurezza. L’intervento è curato da 6 operai dell’impresa edile “Foddis Gianpaolo” che stanno lavorando a tappe forzate «con l’obiettivo», spiega l’impresario, «di concludere entro la settimana, pioggia permettendo».

La villa venne acquistata nel XX secolo dall’avvocato Giuseppe Asquer Bonfant, politico sardo (consigliere regionale dal 1949 al 1961) nonché seguace di Emilio Lussu. Da qui il soprannome di “Conte Rosso” per le idee socialiste. Alla sua morte, nel ‘62, lasciò la villa, nella quale abitava, alla Regione, attuale proprietaria, per essere trasformata in “collegio per studenti meritevoli e bisognosi”. Così prevedeva il testamento.

Negli anni l’edificio ha ospitato il Cral regionale con alcuni tra i primi campi da tennis della città. Ha conosciuto momenti bui (abbandonata e meta di sbandati) e anche diversi tentativi di recupero. È stata utilizzata per mostre e come cinema all'aperto. Per un certo periodo è stata sede del progetto Erasmus sotto l’egida dell’Università. Da 15 anni ospita la Caritas, che ha un contratto di comodato d’uso (non gratuito) con la Regione.

«Al piano superiore», spiega il direttore della Caritas diocesana, monsignor Marco Lai, «abbiamo un dormitorio per senza fissa dimora da 20 posti (17 dei quali attualmente occupati). L’accoglienza dei bisognosi, cofinanziata dal Comune, è curata da quattro operatori capeggiati da Roberta Doria. «Al piano terra ha sede il poliambulatorio, gestito dalla Diocesi che garantisce assistenza sanitaria per i meno fortunati. Vi operano, tra gli altri, cardiologi, oculisti, dentisti, diabetologi e specialisti di medicina interna».

«Negli anni sono stati fatti investimenti importanti per rendere la villa agibile e fruibile all’interno», assicura Lai, «la volontà di avviare un restauro completo che interessi anche l’esterno c’è eccome. Ma è prematuro parlare di costi. Bisognerà intervenire in accordo con la Regione e predisporre il progetto».

