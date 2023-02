Villa Aresu, via i sigilli dalla grande discarica 

C’è un ordine di dissequestro per l’area intorno a Villa Aresu-Depau, l’antica casa utilizzata in passato anche come ospedale malati infettivi e oggi in stato di abbandono ma di proprietà degli eredi Depau. La pattuglia del Corpo forestale aveva individuato una grossa discarica di rifiuti sparsi in diversi punti del terreno e aveva così imposto i sigilli. Concluse le operazioni di controllo e di verifica, l’area è stata di fatto dissequestrata, anche se resta ancora invasa dalla spazzatura. La pattuglia dei ranger dovrà ora comunicare ai legittimi proprietari la decisione della Procura.

Di fatto l’intera zona di Giorgino tra l’incrocio con la statale 195 e il porto Canale, dove si trovano diverse abitazioni affacciate sul mare e l’ex carcere minorile, resta in balia degli inquinatori. Ripetutamente l’Autorità portuale, competenze sull’intero tratto di costa da Cagliari a Sarroch, è stata costretta più volte a bonificare la zona, ma dopo le pulizie le discariche sono ricomparse nel giro di pochissimi giorni. Quella cresciuta intorno a Villa Aresu è di sicuro la più estesa e voluminosa.

